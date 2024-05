OBRAZEM: Hudba z Marsu. Kapela 30 Seconds To Mars přivezla opulentní show

V rámci turné k albu It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day odehrála v pražské Sportovní hale Fortuna americká kapela 30 Seconds To Mars v čele s oscarovým hercem Jaredem Letem výpravný, vizuálně podmanivý koncert.