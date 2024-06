Vláda projedná novelu o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Žádost o osvědčení o odboji proti komunismu za disidenty mají také nově s jejich souhlasem podávat jejich příbuzní i prospěšné organizace. Mohlo by to usnadnit a urychlit dorovnávání důchodů disidentů.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka už koncem loňského roku oznámil, že lidem s osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu by sociální správa měla nižší penzi automaticky dorovnat, týkat by se to mohlo stovek lidí.

Na programu jednání je i novela zákona o zaměstnanosti, která se týká hlavně pravidel zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Další opatření se týkají postihů za umožnění nelegální práce a zastřené zprostředkování zaměstnání.

Ministři mají na programu i úpravu usnadňující přístup na český trh práce pro občany některých zemí, které nejsou členy Evropské unie.

S volným přístupem na trh práce počítá návrh nařízení pro lidi z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie, USA, Izraele, Singapuru a Tchaj-wanu. Nebudou od července potřebovat pracovní povolení či zaměstnanecké karty, což má usnadnit situaci expertům a manažerům.