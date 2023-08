S Kazmou nejsem v kontaktu, říká Andrea Kalousová, pro níž natočil film

„Je to příběh obyčejného kluka z Kroměříže, který chtěl něco říct své holce. Každý možná něco podobného zažil, ne každý kvůli tomu natáčel tři roky takovou bláznivost, ale já si prostě nemohl pomoct,“ svěřil se Kazma v pořadu ShowTime.

Jeho expřítelkyně Andrea Kalousová o tomto záměru dopředu nevěděla. „Takové překvapení. Ale on je člověk, který umí dělat překvapení. To asi víme,“ řekla v pořadu Mixxxer na Óčku. Sama se na film jít nechystala, ale přesvědčila ji záplava komentářů od lidí, kteří už snímek v kině navštívili.

„Mám hodně zpráv na Instagramu. Od holek a od žen, že bych se na něj měla jít podívat. V dobrém slova smyslu,“ řekla modelka s tím, že s expřítelem Bartoškem není v kontaktu a nemyslí si, že by to nějak mohl změnit film, s nímž přišel do kin.

„Nevím, co by se muselo stát. Je to dva roky, co nejsme spolu a žijeme vlastní životy,“ uvedla modelka a zpěvačka, která do televize Óčko přišla představit svůj nový videoklip Nemůžu spát.

Kazma pořadu ShowTime svěřil, že na vyjádření Kalousové čeká. „Reakci ještě nemám, uvidíme, nevím, co se stane. Z informací, co mám, tak to ještě neviděla a asi si nedokážete představit, v jaké jsem situaci: kdy člověk tři roky něco tvořil, aby někomu něco řekl, a čeká až ten dopis dostane,“ uvedl.

Bývalá Česká Miss World 2015 nakonec ani po návštěvě kina veřejně film nekomentovala a využila náhlý zájem o svou osobu k prospěšnější věci. „Nejeden člověk čeká, co já na to. Ale upřímně já si myslím, že jsou tu daleko důležitější témata, o kterých bychom se měli bavit a jelikož tu mám teď spoustu lidí, kteří se z nějakého důvodu koukají na můj instagram, tak bych to ráda využila pro nadaci, která se jmenuje Úsměvy nejen pro Kryštofa,“ nahrála na Instagram Kalousová, která se od svého účinkování v pořadu Tvoje tvář má známý hlas rozhodla pro hudební kariéru a kromě natáčení videoklipů má před sebou první festival a plánuje postupně nasbírat materiál na první desku.