ABBA prodává lístky na své virtuální koncerty, velká část už je pryč

Technicky náročná multimediální show s názvem ABBA Voyage se uskuteční v Londýně, kde pro ni vzniká speciální aréna, píše agentura DPA.

Na koncertech členové kapely vystoupí pouze virtuálně jako hologramy, či přesněji digitální obrazy „abbatary“.

Aby takto mohlo popové kvarteto vystupovat, museli jeho členové pět týdnů každou píseň zpívat před 160 kamerami, které zachytily každý pohyb. Kapela přitom spolupracovala se společností Industrial Light & Magic režiséra George Lucase.

Ceny vstupenek se pohybují od 31,95 do 367 liber (od 940 do 10 800 korun) a velká část jich byla za několik hodin vyprodaná.

I Still Have Faith In You (2021):

Koncerty budou trvat 100 minut bez přestávky a kapela je doporučuje pro děti od šesti let. Mladiství do 16 let smí do ABBA arény jen v doprovodu dospělých.

Don’t Shut Me Down (2021):

Švédská popová legenda, která slavila velký úspěch zejména v 70. letech minulého století, ve čtvrtek oznámila, že se opět dohromady a vydává nové album. Deska s názvem Voyage vyjde 5. listopadu.