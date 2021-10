ABBA vypouští další singl z nové desky. Vznikl už v roce 1978

Původně chtěla ABBA píseň Just A Notion zařadit na album Voulez-Vous z roku 1979, nakonec se však do výběru neprobojovala. A tak přichází na řadu až nyní, po více než čtyřiceti letech. V pořadí jde o třetí singl z desky Voyage, která vyjde v pátek 5. listopadu.

Jeden ze členů skupiny Björn Ulvaeus popsal Just A Notion jako „až komicky šťastnou píseň“, která doufá posluchače „rozveselí v těchto temných časech“. Na otázku, proč se s kolegy píseň nerozhodl zveřejnit dříve, odpověděl, že netuší. „To už asi zůstane navždy tajemstvím,“ uvedl.



Kapela návrat na scénu oznámila letos v září. Kromě singlu Just A Notion už uvedla i písně I Still Have Faith in You a Don't Shut Me Down. Celkem bude na nové desce deset skladeb. Součástí návratu skupiny ABBA je i plánovaná série koncertů v Londýně, která započne na konci května 2022. Sami členové se však show naživo nezúčastní, přítomny budou jejich „digitální verze“.

ABBA vznikla v roce 1972 a jejími členy jsou Agnetha Fältskogová, Björn Ulvaeus, Benny Andersson a Anni-Frid Lyngstadová. Do roku 2010 prodala kapela přes 375 milionů desek a úspěch slaví nadále navzdory tomu, že se rozpadla v roce 1981. Mezi její největší hity patří písně Mamma Mia, Waterloo, Voulez Vous nebo The Winner Takes It All.