Digitální koncerty jsou výstřední, nad živé není, míní zpěvačka ABBAcz

„Nad živá vystoupení však není, to můžeme potvrdit z vlastní zkušenosti, ale chystané hologramy budou jistě pecka,“ míní Koutníková.



Jak vnímáte návrat skupiny?

Shodujeme se na tom, že je to návrat úctyhodný. V nových písních lze slyšet prvky klasické Abby, jak ji známe a máme rádi a zárověň i posun ve zvuku, textu a celkové náladě. Ta vypovídá o zkušenostech, které členové Abby za dlouhá léta nabrali v hudebním i osobním životě.

Vůbec to, že se ABBA dokázala dát po čtyřiceti letech a rozepřích opět dohromady je obdivuhodné. Vnímáme to tak, že za návratem stojí láska k hudbě a snaha dát fanouškům po celém světě ještě něco víc. Kdo je hudebník tělem i duší, chce hudbu provozovat. Ne stvořit milník a skončit. ABBA rozhodně není kapela jednoho hitu.



Plánujete nějaké změny repertoáru kvůli nové desce Voyage?

Určitě bychom našli nějaké tipy, které bychom rádi do repertoáru zařadili. V tuto chvíli jsme tak ještě neučinili, ale co není, může být! Necháme se překvapit, které písně budou největšími hity.

Je zájem o vaše vystoupení stále stejný? Proměňuje se nějak?

Kromě pandemie, která do našich koncertů velmi zasáhla, vystupuje ABBAcz po celý rok. Nedá se říct, že by pro naši kapelu existovala více či méně nabitá období. Moc nás těší, když vidíme, kolik lidí dorazí na výhradně náš koncert.

A co se týče nějakého výrazného vlivu na zájem o naše vystoupení, filmový muzikál Mamma Mia a jeho druhé pokračování přinesly velký boom. Nejen, že se písně proslavily v novém kabátě, ale též filmy zpřístupnily skupinu ABBA mladším generacím. Podobně to může být s novou deskou.

Pojedete se sami podívat na show do Londýna?

Budeme velmi napjatě sledovat, jak celá show proběhne a jaké bude mít ohlasy. Vsadíme se, že to bude zážitek opravdu velký.. Vzhledem k tomu, že členové ABBAcz jsou profesionální hudebníci, určitě se nám nepodaří vidět show společně. Máme poptané koncerty do Paříže, takže pokud pojedeme tam, na 100 procent se do Londýna zajedeme podívat! My si hudbu užijeme nejlépe jako Abbacz na podiu spolu s publikem.