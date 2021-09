Potvrzeno: ABBA po 40 letech vydá nové album. A chystá se na turné

Je to tedy oficiální, švédský popový fenomén se po letech váhání a odmítání pohádkových nabídek na znovusjednocení (ta z roku 2000 čili neuvěřitelné dvě miliardy za sérii sta koncertů) vrací s novou deskou. Připravované album Voyage vyjde 5. listopadu a má navazovat na poslední album z roku 1981 The Visitors.

Čtveřice se také příští rok vydá na turné, ovšem nebude na něm vystupovat fyzicky, ale v zastoupení hologramů. Pomocí techniky capture motion, využívanou ve filmu, byly ve studiích vytvořeny počítačoví omlazení „dvojníci“ Bennyho Andersona, Björna Ulvaeuse, Agnethy Fältskog a Anni-Frid Lyngstad.

Na zmíněném streamu byly představeny záběry studia, kde ABBA avataři vznikají, a zazněnal rovněž první nová písnička, emotivní balada I Still Have Faith In You.

„Když Benny poprvé zahrál tu melodii, bylo nám jasné, že tahle písnička musí být o nás čtyř,“ řekl Björn Ulvaeus. „Původně jsme počítali s dvěma novými skladbami, ale pak jsme si řekli – proč jich nenapsat víc? Takže jsme nahráli deset a je z toho album,“ prohlásil Benny Anderson.



Dodal ještě, že na Voyage budou ty nejlepší skladby, které byli s Björnem v tuto chvíli napsat. A na otázku, co je nejúžasnější na tom být členem kapely, jako je ABBA, odpověděl Benny Anderson se svým typickým humorem, že v prvé řadě to, že se absolutně nemusí starat o peníze.