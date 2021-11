Po 40 letech. Legendární ABBA je zpět s novým albem a digitálními koncerty

V našem věku by byl návrat na pódia pro fanoušky šok. Agnetha a Anni-Frid jsou už dnes babičky. Opravdu si myslíte, že by lidé byli nadšeni, kdyby spatřili zestárlé a vrásčité členy skupiny ABBA? Já tedy nevím, prohlásil před lety jako odpověď všem toužebným hlasům, volajícím po návratu jedné z nejslavnějších popových skupin všech dob, textař a zakládající člen Björn Ulvaeus.



Dodal, že by byl rád, aby si lidé čtveřici ABBA pamatovali tak, jak ji znali v dobách největší slávy. Svěží, mladistvou, plnou lásky a energie.

To byl nejspíš hlavní důvod, proč čtveřice Benny Anderson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog a Anni-Frid Lyngstad tak dlouho odolávala nabídkám na reunion a nezlákala ji ani miliarda dolarů, kterou měla přislíbenou za společné turné.

Podlehli jiní, kapitulovala i ABBA. Po čtyřiceti letech od alba The Visitors, kterým se v roce 1981 rozloučila – najdeme na něm příznačně nazvanou skladbu When All Is Said And Done – je čtveřice zpět s novým materiálem. Jak ale ujišťuje, jde jen o jednorázový comeback, čítající kromě nové desky i několik koncertů, kde členy kapely nahradí virtuální dvojníci ABBAtars, vyvinutí v trikové společnosti Industrial Light & Magic, založené Georgem Lucasem. Žádné další aktivity skupina neplánuje.

První den prodeje nového alba skupiny ABBA v berlínském obchodním domě. (5. listopadu 2021)

Její návrat zrychlil tep nejen skalním fanouškům, ABBA je totiž dodnes zvláštní fenomén, který na hudební scéně stále nemá následovníka či přemožitele. Vznikla v roce 1966, přičemž u jejího zrodu stála dvojice Andersson a Ulvaeus. Nejprve vystupovali jako duo Benny & Björn, ale záhy se kolem nich začaly velmi často vyskytovat zpívající pohledné slečny Agnetha a Anni-Frid, řečená Frida.

Slovo dalo slovo, Björn se zahleděl do očí Agnetě – v roce 1972 se vzali – Benny se zase začal dvořit Fridě, ale u nich zatím zůstalo u zásnub. Nově vytvořená kapela začala vystupovat jako Agnetha, Anni-Frid, Benny & Björn a v roce 1973 se představila pod praktičtějším a chytlavějším názvem ABBA.

Spanilou jízdu odstartovalo vítězství skladby Waterloo v mezinárodním kole Eurovize ve Velké Británii a pak už se hrálo v nejvyšší popové lize. Mamma Mia!, Dancing Queen, Ring Ring, Super Trouper, S. O. S., When I Kissed The Teacher a mnohé další nestárnoucí skladby, napsané rukou milionkrát zlíbanou všemi skladatelskými múzami.

„Štve mě, když se o skupině ABBA mluví jako o továrně na hity. Jako kdybychom písničky montovali na výrobní lince. Naše skladby nikdy nebyly tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. Naše nejlepší songy mají neodolatelnou melodii, dobrou hudební smyčku nebo riff, chytlavý název, text, který si můžete zazpívat, perfektní úvod a skvělý závěr. Pokud jednu z těch přísad vynecháte, dostanete sice dobrou píseň, ale ne klasiku,“ prozradil svého času v jednom rozhovoru část tajemství úspěchu Björn Ulvaeus.

U skupiny ale šlo ještě o víc, v jejích skladbách bylo specifické kouzlo. Severský smutek, který z její hudby zazníval stále zřetelněji v době, kdy se Benny a Frida vzali a Björn s Agnethou požádali o rozvod. Písničky jako The Name Of The Game nebo The Winner Takes It All reflektovaly rozpadající se vztah. Když text ke druhé jmenované Björn předložil ostatním, zavládlo hluboké dojetí, i nejedna slza ukápla.

ABBA svou hudbou žila, dávala do ní kus sebe. Zpívala o věcech, kterým rozumíme a s nimiž se dokážeme ztotožnit. Její písničky jsou součástí našich životů, ať už posloucháme pop, rock, metal nebo jiné žánry. ABBA nebyla součástí žádné scény, stála sama za sebe.

Proto není nijak snadné ji napodobit. Pokoušeli se o to mnozí, i Bennyho syn Peter Grönvall se svou skupinou One More Time, která v roce 1992 bodovala hitem Highland. Formálně to byla ABBA jak vyšitá, ale kouzlo jedinečnosti se nekonalo. A je roztomilým paradoxem, že písnička When You Danced With Me z Voyage rytmem, aranží a irsky znějící melodikou připomíná právě tuhle skladbu.