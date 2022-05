ABBA se po 40 letech vrátila na pódium. Avataři vzbudili nadšení

Víc než půl roku po vydání comebackového alba Voyage zahájila švédská čtveřice ABBA i své comebackové turné ABBA Voyage. Show měla premiéru v Londýně ve čtvrtek. Agnetha, Frida, Benny a Bjorn se po čtrnácti letech poprvé ukázali společně na veřejnosti a po více jak čtyřiceti letech se pak objevili i na jednom pódiu.

Návštěvníci speciálně vytvořené ABBA Areny v londýnském Olympijském parku zde slyšeli celkem dvacet písní včetně největších hitů jako je SOS, Knowing Me, Knowing You, Chiquitita, Fernando, Mamma Mia, Waterloo, Dancing Queen, Thank You For the Music či závěrečné The Winner Takes it All. Z aktuálního alba zazněl pouze singl I Still Have Faith in You.

„Stominutový set je chytře zahájen několika úvodním překvapeními, jako je titulní píseň z alba The Visitors či rocková Hole in My Soul z ABBA: The Album, aby se pak ustálil v uspokojující jízdě složené z největších hitů,“ všímá si britský deník The Yorkshire Post.

Došlo prý i na humorné momenty, kdy si Anderssonův avatar položil upravenou hamletovskou otázku: „Být, či nebýt - to už není otázka.“ Uvedení songu Waterloo pak doprovodily dobové záběry z účasti švédské kapely v Eurovizi roku 1974. „Sice nám připomněly, že jim tehdy britská porota udělila nula bodů, ale je jasné, že faux pas už bylo odpuštěno,“ píše redaktor The Yorkshire Post.

Spadne vám čelist, píší v Británii

Web britské BBC pak o večeru informuje titulkem, že fanoušek musí tuto show vidět, aby uvěřil. Guardian pak píše, že ze show „spadne divákovi čelist“ a předpokládá, že předvedená špičková technologie má v tomto oboru velkou budoucnost.

Pro účastníky slavnostní premiéry pak bylo zážitkem už samotné zjevení slavné čtveřice na úvodním červeném koberci. „ABBA nás nikdy neopustila, byla stále v mém srdci,“ svěřila se BBC na místě zpěvačka Agnetha Faltskog. Dát se dohromady po tolika letech a ustát tak velká očekávání prý neprovázelo žádné dramatické rozhodování. „Protože hudba je naše součást,“ dodala. „Snila jsem o tom roky. Milujeme naši hudbu, milujeme zpívání,“ doplnila ji pak Anni-Frid Lyngstad.

Čtvrtečního večera se vedle dalších zúčastnily i zpěvačky Kylie Minogue a Sophie Ellis-Bextor a dále hudebník Jarvis Cocker či herečka Keira Knightley. Dorazil i švédský král Karel XVI. Gustaf se svou ženou Silvií.

Samotný koncert se chystal už od roku 2016. Využil nejmodernějších technologií, aby pomohl vytvořit virtuální vzhled skupiny z časů jejich největší slávy v sedmdesátých letech. Členové skupiny museli po pět týdnů oblékat speciální obleky se senzory zaznamenávající jejich pohyb. Ten dále společně s výrazy tváře zaznamenávalo na sto šedesát kamer. Tento materiál pak zpracovávaly stovky animátorů, aby vytvořili speciální avatary.

Virtuální čtveřice se na koncertu ukazuje na obří obrazovce o 65 milionech pixelů. „Spolu se světly a dalším efekty, které rozmazávají hranice mezi digitálními prvky a skutečným světem,“ píše BBC. ABBAtary hudebně doprovází živá kapela a tři vokalistky. Skupina celkem nazkoušela dvaadvacet písní, setlist se tedy bude pro jednotlivé večery obměňovat.

Speciální show bude londýnská třítisícová ABBA Arena hostit minimálně rok, vstupenky lze zatím zakoupit až do 28. května 2023. Velkou část lístků už zájemci vykoupili, ceny se v přepočtu pohybují od 940 do 10 800 korun.