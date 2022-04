Po lockdownovém tichu můžeme letos očekávat koncertní smršť

Klubová koncertní sezona se po covidovém šoku pozvolna rozjíždí a pořadatelé doufají v brzký návrat k normálu se vším všudy. Programy se plní, i když poznámku „zrušeno“, případně „přesunuto“ v nich stále nalezneme v počtu četnějším, než by bylo milo.

V případě Lucerna Music Baru měli a mají smůlu například fanoušci Kamila Střihavky – dubnový koncert se přesunul na listopad, americké kapely Helmet, jejíž vystoupení bylo zrušeno, stejně tak i květnový koncert britského písničkáře Jakea Bugga. Neuvidíme a neuslyšíme ani americkou zpěvačku St. Vincent. V programu nicméně stále figurují lákadla jako IAMX, Gogol Bordello, Crime & The City Solution s Hugo Racem a z domácích například J.A.R. nebo Pražský výběr.

„Teď už vidíme světlo na konci tunelu a těšíme se, až se sezona naplno rozběhne. Jsme připraveni fungovat v plné síle a věříme, že lidé znovu začnou do klubů chodit. Je to vidět i na předprodeji vstupenek, který se s mizejícími opatřeními začíná zase rozjíždět,“ říká Jaromír Telenský z Lucerna Music Baru.

V návaznosti na loňský koncept Lucerna Music Bar Open Air odstartuje také v červnu sérii koncertů pod širým nebem Ledárny Open Air v areálu Branických ledáren. Vystoupí například Lucie, Stromboli, David Koller, Anna K., Mig 21, Sto zvířat nebo slovenské Horkýže slíže. Letos ale bez účasti Lucerna Music Baru, který se podle slov Tomáše Staňka, pořadatele koncertů v Ledárnách, zaměří pouze na své akce.

O návratu návštěvníků do klubů hovoří i Lenka Senová z Roxy. Poukazuje ale na to, že se výrazně změnil přístup k nákupu lístků. „S jejich pořízením lidé váhají do poslední chvíle, mnohdy do dne konání akce, což pro nás představuje velkou nejistotu. Poslední roky to ale náš tým zocelilo a naučilo reagovat pružně a efektivně. Doufáme, že to nejhorší máme za sebou.

Těší nás, že nám návštěvníci zůstali věrní navzdory problémům s rušením a přesuny. Roxy se neopírá o grantovou podporu, takže pro nás poslední roky byly možná těžší než pro jiné. Financování máme nastavené dobře, čas, kdy nebyly koncerty, jsme byli schopni využít k rekonstrukci barů, ale teprve teď se zvedáme a obnovujeme tým v dřívější velikosti,“ věří Lenka Senová.

Pokud jde o největší lákadla z programu, zmiňuje jména jako Adriatique, Boys Noize nebo Sub Focus. Za zmínku stojí i koncert zpěvačky Róisín Murphy nebo švédské kapely Clawfinger. „Na podzim program vyvrcholí oslavami třiceti let Roxy BE30, k nimž se přidá i s námi spřízněný Experimentální prostor NoD. V současnosti navíc připravujeme knihu mapující historii klubu,“ dodává.

S novým hudebním dramaturgicko-produkčním týmem, který tvoří písničkář Václav Havelka a Marek Mikič, se na nadcházející sezonu s jistou nadějí dívají i v MeetFactory. „Bylo to psychicky náročné, v době lockdownů jsme akce, u kterých to šlo, přesunuli do online prostoru. Když nebylo možné pořádat koncerty ve vnitřních prostorách, přesunuli jsme je na dvorek. Nazvala bych to konstantním hledáním nových cest, jak hudbu, ale nejen tu, k lidem dostat,“ vysvětluje Zuzana Kolouchová z PR oddělení MeetFactory.

Nyní je MeetFactory podle jejích slov konečně ve fázi, kdy se víc koncertů oznamuje, než ruší. I ona hovoří o jiném přístupu ke kupování vstupenek. „Změny v chování diváků jsou a v našem týmu si je uvědomujeme. Lístky se prodávají méně než před covidem, ale je to dané spíš tím, že lidé vyčkávají, jestli daný koncert nebude zrušen. Stává se také, že si vstupenky pořídí, ale na akci nakonec nedorazí. Svou roli má a určitě bude mít i určitý přetlak akcí. Je jasné, že se všichni pořadatelé snaží po době nečinnosti něco dělat a vzniká zde tak trochu boj o návštěvníky,“ dodává Kolouchová a jako jeden z vrcholů letošního programu MeetFactory zmiňuje koncert kapely Animal Collective, který je naplánovaný na 17. listopad.

Nejen pandemie zahýbala děním ve společnosti, samozřejmě nejen kulturním. Jak podotýká Šimon Blaschko z klubu Rock Café, „na covid jsme s ohledem na dění na Ukrajině téměř zapomněli. V tuto chvíli se snažíme maximálně napnout síly, abychom i my alespoň částečně podali pomocnou ruku těm, kteří to nyní potřebují ze všeho nejvíc.

Jinak ale platí, že jsme připraveni fungovat jako před covidem, a pevně věříme, že stejně nažhavení jsou i návštěvníci. Program by se měl z velké části vrátit do starých kolejí, kdy u nás pravidelně budou vystupovat domácí i zahraniční kapely, byť u druhých jmenovaných je to stále trochu komplikované. Plánovat turné přes více zemí stále nejde tak jako dřív.“

I přes rostoucí počet koncertů se budeme muset smířit s tím, že některé kapely v daném termínu prostě neuvidíme. Týká se to například zrušeného dubnového koncertu Franz Ferdinand v pražském Foru Karlín – jako náhradu ale můžeme brát jejich účast na Colours Of Ostrava – nebo jazzmana Pata Methenyho tamtéž.

Těšit se ale můžeme na koncerty Jacka Whitea, Yes, Einstürzende Neubauten, bubeníka Nicka Masona, který s doprovodnou kapelou Saucerful Of Secrets zavzpomíná na začátky pozdějších gigantů Pink Floyd, rockové zpěvačky Patti Smith, v jejíž skupině hrával Ivan Král, nebo na českou premiéru virtuózního tria Primus, které přijede do Fóra Karlín vzdát poctu kanadské kapele Rush.

Po dvou odkladech už snad konečně do Česka dorazí vůbec poprvé koncertovat norská trojice A-Ha, která 1. května v O2 areně připomene debutové album Hunting High And Low z roku 1985, z něhož pochází průlomový hit Take On Me. Skupina zahraje písničky přesně v tom pořadí, v jakém jsou na desce.

Z již naplánovaných a neuskutečněných koncertů je možné také zmínit dvě vystoupení kapely Kryštof. Původně měla proběhnout už v prosinci 2020, konat se budou letos v květnu. Dočkat bychom se měli i odloženého koncertu Erica Claptona, který měl v Praze zahrát rovněž v roce 2020. Nové termíny má i vzpomínkový večer Pocta Karlu Gottovi, rovněž dvakrát odložený.