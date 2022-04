Do Prahy se vrátí kytarista Jack White, mobily na koncertu nechce

Slavný kytarista, který má na svém kontě už dvanáct cen Grammy, totiž už v pátek vydává album Fear of the Dawn. Deska Entering Heaven Alive bude následovat 22. července. White se v den vydání první nové desky vydává na turné Supply Chain Issues, které čítá přes šedesát zastávek v Severní Americe a Evropě.

Specifikem jeho koncertů je požadavek, aby návštěvníci nechali své mobilní telefony v uzamykatelném pouzdře Yondr. Zařízení bude možné používat pouze mimo hlavní sál. V Praze White naposledy koncertoval v roce 2014, tehdy to bylo v rámci propagace desky Lazaretto.

Američan Jack White se proslavil hned začátkem tisíciletí v rámci rockového dua The White Stripes, jejichž největším hitem byla píseň Seven Nation Army. Následovaly úspěchy s dalšími projekty jako The Dead Weather či The Raconteurs. Ceny a nominace ale sbíraly i všechny Whiteova dosavadní sólová alba. Jak na ně kytarista naváže ve dvou aktuálních novinkách, se už tedy brzy čeští posluchači přesvědčí osobně.

Jako předkapela se ve Foru Karlín představí čeští Doctor Victor.