Během pauzy vyzrály klubové kapely ve hvězdy, láká Colours of Ostrava

S většinou hvězd oznámených již v minulosti se podařilo prodloužit uzavřené smlouvy, nepřijede však dříve avizovaný senegalský hudebník Youssou N’Dour.

„Můžeme slíbit nejlepší ročník v historii. Dva roky jsme na něho museli čekat. Z některých interpretů se mezitím staly skutečné hvězdy, třeba v případě Larkin Poe, tato americká rocková kapela dříve vyprodávala jen kluby, dnes už velká pódia,“ láká na festival Zlata Holušová, ředitelka festivalu.

„Bude to náš první plnohodnotný ročník po koronavirové epidemii. Bez roušek, bez rozestupů, bez omezování počtu diváků a podobně. Takže bez omezení, svobodně. Ale samozřejmě zodpovědně, s respektem vůči ostatním návštěvníkům,“ dodala.

The Killers i Twenty One Pilots

Devatenáctý ročník festivalu zahájí ve středu 13. července v Dolní oblasti Vítkovice performance souboru nového cirkusu Cirk La Putyka, umělci si přizvali ke spolupráci studenty Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění.

„Bude to příběh o začátku války na Ukrajině. Ukrajinští studenti získali díky okamžité reakci členů souboru Cirk La Putyka útočiště před válkou v Praze. Poté se rozeběhne čtyřdenní maraton. Slibujeme, že to bude neopakovatelná atmosféra a že se konečně zase sejdeme spolu s našimi fanoušky a užijeme si po dlouhé době živou hudbu a živou kulturu,“ zmínila ředitelka.

„Je na čase začít opět cítit a vnímat. A jsem ráda, že i po dvouleté pauze zůstává největší hudební festival Česka v Ostravě,“ dodala.

Z hudebních hvězd, které měly do Ostravy zavítat už před dvěma léty, přijedou The Killers (čtvrtek), Twenty One Pilots (středa), Martin Garrix (sobotní zakončení), zpěvačka LP (pátek), Franz Ferdinand (čtvrtek), Meduza (středa), Hiromi (čtvrtek), Larkin Poe (pátek), Tindersticks (sobota) nebo Warduna.

Zakončení programu před hlavní hvězdou sobotního večera se svým charitativním koncertem obstará ukrajinsko-kanadská formace Balaklava Blues s nedávno oceněným karvinským sborem Permoník. „Bude to hold všem, kteří brání Ukrajinu,“ upozornila Holušová.

Diskutovat přijedou Ledový muž i mnich

Paralelně s Colours se koná na stejném místě i tradiční diskusní Meltingpot. Na ten zavítají dvě stovky řečníků. „Bude to boží, neuvěřitelná sestava. Pozvání přijal veleslavný Ledový muž Wim Hof, nositel jedenadvaceti světových rekordů. Přijede také buddhistický mnich Lama Yeshe Losal Rinpoche a mnoho dalších. V Ostravě se tak během pár dní sejde výkvět mozků z celého světa,“ láká na program ředitelka festivalu.

Mezi účinkujícími bude například také oceňovaný filmař „Tarantino dokumentu“ Vincent Moon nebo česká jaderná fyzička Dana Drábová. Všechny vstupenky zakoupené i na podporu neuskutečněných ročníků během covidové pauzy jsou v platnosti.

Stále také platí, že Colours jsou vedle velkých jmen na plakátech studnicí nečekaných objevů. „Návštěvníci uvidí mnoho pečlivě vybraných kapel z celého světa, které nejsou třeba tak známé, jejich koncerty se však stanou velkým strhujícím zážitkem,“ dodává Holušová.