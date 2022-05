Centrum Ostravy spojí s Dolními Vítkovicemi lávka od architekta Pleskota

„Stavba podle návrhu významného architekta Josefa Pleskota naváže na stávající cyklistickou stezku,“ uvedla tisková mluvčí města Ostravy Gabriela Pokorná. „Odstraní další z bariér na území a nabídne rychlé a bezpečné spojení pravého břehu řeky s areálem národní kulturní památky Dolních Vítkovic.“

Nová komunikace pro pěší, cyklisty i bruslaře bude měřit 550 metrů a radnice na její výstavbu uvolní přes 96 milionů korun.

Vizualizace nové lávky spojující centrum Ostravy s Dolními Vítkovicemi.

„Tvořit ji budou dvě lávky přes železniční vlečku a řeku Ostravici. Při bočním pohledu bude mít most tvar písmene A o výšce dvaceti osmi metrů,“ popsala Pokorná. „S ohledem na blízkost řeky a biokoridoru bude nasvětlena způsobem, který připomíná měsíční svit, a doplní ji i vodicí tyč pro nevidomé.“

Radní stavbu připravují už od roku 2016 a nyní vybrali i jejího zhotovitele. „Kladli jsme důraz na odbornou kvalifikaci, ekonomickou výhodnost a zkušenost s realizací mostů,“ řekla náměstkyně primátora města Ostravy Kateřina Šebestová.

Stavba závislá na dodávkách oceli

„Výstavba, která by měla trvat přibližně půl roku, je závislá na dostupnosti materiálu. Hlavně na dodávce oceli a ocelových lan pro výstavbu mostů. V ideálním případě začne stavba v květnu a hotovo by mohlo být do konce října.“

Šebestová dodala, že vše musejí koordinovat s hudebními festivaly Colours of Ostrava a Beats For Love, které se konají v Dolní oblasti Vítkovic.

Architekt Josef Pleskot, podle jehož návrhu stavba vznikne, se už podílel na řadě dalších objektů v Ostravě. „Připomenout můžeme proměnu industriálního areálu Dolních Vítkovic, multifunkční halu Gong, Svět techniky a Zemědělské muzeum,“ uvedla Gabriela Pokorná. „Za mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti architektury získal i Cenu města Ostravy.“