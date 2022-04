Desetiletý zákaz účasti na Oscarech. Willu Smithovi vyměřili trest za facku

Premium To, že si někdo píchá morfium, bylo ve čtyřiasedmdesátém roce jistou kuriozitou, vzpomíná režisér Jiří Svoboda na svůj...

KOMENTÁŘ: Bude se Will Smith omlouvat za facku osm let?

Premium Co ještě může udělat Will Smith, aby mu odpustili, a co ještě mohou udělat jemu, aby jej za facku v přímém přenosu...