VIDEO: Muzikant Jordan Haj se ve Varech opět líbal s mužem

NobodyListen a Jordan Haj zrekonstruovali pro Esquire Studio ikonickou scénu z filmu Drive s Ryanem Goslingem a Carey Mulliganovou. Za tónů skladby Nightcall od Kavinského se jim tak povedlo ovládnout neúprosné algoritmy sociálních sítí.

Manžel zpěvačky a moderátorky Emmy Smetany (34) Jordan Haj překvapil své příznivce líbáním s mužem už v dubnu tohoto roku na předávání hudebních cen Anděl. Při jednom ze vstupů políbil na pódiu moderátora Martina „Mikýře“ Mikysku, který ho krátce předtím přede všemi urazil. Muzikant tak v připravené scénce propagoval v reakci na spontánní facku Willa Smithe na Oscarech lásku a ne násilí.

Jakub Strach, známý pod pseudonymem NobodyListen, chodil v minulosti s influencerkou Terezou Hodanovou (22), která se na české youtuberské scéně proslavila pod přezdívkou Teri Blitzen.

V současnosti spekuluje bulvár o jeho vztahu se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou (41), která šokovala ve Varech svým nevhodným outfitem, který předvedla v den zahájení filmového festivalu. Za zvolený model se později omluvila pořadatelům v příspěvku na Instagramu.

„Nedodržela jsem předepsaný dress code a přijímám za to veškerou zodpovědnost. Ve svém životním nastavení ‚dělám si, co chci‘ jsem trochu zapomněla na to, že každá jednotlivost, každý jeden dílek je něčím ohraničený,“ vysvětlila.

„Ano, já jsem tu hranici překročila, navzdory tomu, jak příjemně se cítím, když se občas ‚urvu‘, a jak moc jsem přesvědčená o tom, že každý z nás by se čas od času urvat měl. Cítím to. Vnímám to. Budu si to pamatovat. Omlouvám se,“ dodala Třeštíková.

VIDEO: Inspirací byla Hajovi a Strachovi scéna z filmu Drive: