Expert pašoval stovky hlemýždů. Kvůli filmu, ve kterém je hrdina tvory posedlý

Hlemýždí obsese hlavního hrdiny se do filmu dostala díky autorce knižní předlohy, spisovatelce Patricii Highsmithové, podle jejíchž děl už vznikly například filmy Cizinci ve vlaku nebo Talentovaný pan Ripley. Patricie Highsmithová údajně měkkýše nesmírně milovala; bylo o ní známo, že je sebou bere v záňadří i na večírky a podle listu The Guardian jich chovala stovky jako domácí mazlíčky.



A protože jich v tomto filmu je tolik, britský server Independent našel poradce pro plží problematiku, samozvaného Hlemýždího krále Hollywoodu Maxe Antona, který se rozhodl vylézt ze své ulity a svěřit se s některými ze svých zkušeností.

Max Anton vystudoval filmovou produkci, ale odjakživa miloval přírodu. A obojí se nakonec prolnulo v jeho profesi. Přesto když mu přišel e-mail od hollywoodského rekvizitáře, jestli by mohl zajistit 1000 hlemýžďů pro nový film, byl přesvědčený, že se jedná o vtip. Ale ukázalo se, že e-mail i žádost jsou pravé a Max Anton se vydal shánět 1500 hlemýžďů ve čtyřech různých amerických státech.

Režisér chtěl nerealisticky velké hlemýždě

„Režisér Adrian Lyne chtěl velké hlemýždě. Ohromné, nerealisticky velké hlemýždě,“ řekl Anton. „Takoví existují, ale abyste je získali, musíte jet do zahraničí, anebo za ně zaplatit spoustu peněz. A to v té době nebylo možné. Pak jsou ještě nelegální způsoby, ale do těch jsme se taky nechtěli pouštět. Proto jsme se nakonec spokojili s domácími druhy, které se daly dost rychle sehnat ve Spojených státech,“ dodal.



„Odletěl jsem do Kalifornie, do San Diega a Los Angeles, kde jsem nasbíral asi 600 až 700 hlemýžďů kropenatých. Dokonce jsem některé našel na kopcích, kde je nápis Hollywood, a pak jsem je odvezl k sobě domů do New Orleans,“ uvedl Max Anton. Hlemýždě přepravoval letadlem, a jakkoli se 700 může zdát jako vysoký počet, snadno se prý vešli do čtyř sklenic.

„Pokud vím, není nelegální přepravovat tvory, kteří už v USA žijí, z jednoho místa Spojených států na druhé. Ale taky vím, že lidé od bezpečnosti leteckého provozu (TSA) rádi dělají s podobnými věcmi problémy. A tak jsem byl trochu kreativní a povedlo se mi je dostat přes rentgen tak, aby na ně nepřišli,“ dodal s tím, že svou metodu nehodlá prozradit.



Ostatně prý zdaleka nešlo o nejhorší tvory, které podobným způsobem „propašoval“ přes letištní rentgen - těmi bylo pět samiček snovaček jedovatých, pavouků obecně známých jako černé vdovy.

Lidé je mají tendenci přehlížet

„Nechtěl jsem, aby se opakoval scénář z Hadů v letadle,“ řekl Anton. „Ale problém byl, že když jsem samičky dovezl domů, vylíhla se jim mláďata, která byla menší než dýchací otvory v jejich krabičce. Vešel jsem do pokoje a něco na mě začalo padat. Podíval jsem se na strop - a hemžila se na něm spousta mláďat snovaček.“

Snímek z filmu Deep Water.

Ale zpátky k hlemýžďům. Poté, co skončila jejich filmová kariéra, si část z nich nechal Hlemýždí král na dožití. Zbytek „po hrstech“ odnosil na místa, o kterých si myslel, že by se jim tam mohlo líbit. A doufá, že film Deep Water by mohl zajistit plžům do budoucna větší pozornost filmových tvůrců.



„Hlemýždi jsou jedna z těch věcí, kterou mají lidé tendenci přehlížet. Nikdy si neudělají čas, aby se podívali na ty malé tvory a ocenili všechny jejich složitosti a zvláštnosti, které tvoří jejich život,“ dodal Max Anton.