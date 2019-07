Život bez divadla je vysvobození. Ale filmy Viktor Preiss točí dál

Filmové Vary 2019 Sledovat další díly na iDNES.tv

Před třemi lety ukončil své angažmá v souboru pražského Divadla na Vinohradech, a když se ho nyní zeptáte, jestli cítí spíše stesk, nebo úlevu, odpovídá jediným slovem: „Vysvobození.“ Svého rozhodnutí nelituje, odešel prý včas, než by se z radosti stala jen povinnost, a teď si může z nabídek vybírat.

Jednou z nich byla právě postava ziskuchtivého hodináře, jenž svého učně pošle do světa pro bájné hodinky, které umějí varovat před smrtí. Pokud by mladík neuspěl, nesměl by se oženit se svou láskou, mistrovou dcerou.

„Polichotilo mi, že si na mě vzpomněli a oslovili mě dva roky předtím, než se začalo natáčet,“ vzpomíná Preiss. Líbilo se mu i před kamerou, problém prý měl s jedinou scénou, kde se měl v pohádce pro děti objevit tasený nůž. „Ale nakonec jsme se dohodli na kompromisu, na kapesní kudličce,“ směje se herec.

Tradičně potvrzuje, že záporné role jsou herecky vděčné, ale vzápětí dodává: „Přesto pokaždé cítím povinnost i zápornou postavu trošku obhájit. Divák musí vědět, proč je antihrdina takový, jaký je, lakomý, vychytralý, proč se snaží obelstít osud. Současně se snažím o komické odlehčení, aby diváci mého padoucha nezavrhli úplně. A pochopitelně v pohádce musí být po zásluze potrestán,“ shrnul Preiss.

Výpravná pohádka režisérky Jitky Rudolfové Hodinářův učeň, v níž se objeví také Jana Plodková, Jaroslav Plesl a Václav Neužil coby trio sourozenců usměrňujících lidské osudy, přijde do kin 15. srpna. Celý rozhovor s Viktorem Preissem najdete na videu.