Výpadek i výhra. Ineos měsíc plánoval, jak Narváez zaskočí Pogačara

Do nečekaného triumfu Ekvádorce britská stáj sledovala spíše chmurnou podívanou. V nejdelším kopci dne, který vrcholil něco málo přes dvacet kilometrů před cílem, totiž ze skupiny favoritů odpadl Thymen Arensman, týmová dvojka za Geraintem Thomasem.

Šestý muž loňského Gira se nakonec do cíle dopotácel s mankem dvou minut a sedmnácti sekund na vítězného týmového parťáka, po jeho boku dojížděl právě zmíněný Trentin.

Nizozemec byl asi největší, ne však jedinou, obětí šíleného tempa UAE Emirates na Colle della Maddalena. Ztratil i Francouz Romain Bardet, který předem avizoval, že bude bojovat především o etapy. S mankem dojeli i šestý muž Paříž–Nice Luke Plapp či veterán Nairo Quintana.

Ti všichni však byli nakonec v cíli více než minutu před čtyřiadvacetiletým Arensmanem, jemuž letos končí smlouva v Ineosu a potřebuje se ukázat, a to nejen britské stáji.

Na loňské Vueltě ho zastavil pád, po kterém sám tvrdil, že neví, „jestli by byl bez přilby ještě na živu.“ Po hrozivé zkušenosti se teď těšil na další příležitost, však také na italské Grand Tour umí.

„Giro mi opravdu vyhovuje,“ tvrdil v únoru, když ještě neměl od týmu potvrzenou nominaci. „Doufám, že pokud pojedu, ukážu dobré nohy a zajedu v celkovém pořadí lépe než loni. Bylo by dobré, kdyby měl tým dvě karty,“ narážel na spolupráci s Thomasem.

Zatímco sedmatřicetiletý veterán v první etapě obstál a dojel ve skupině favoritů deset sekund za ujetým triem, mladá naděje zklamala.

„Je to dlouhý závod, ještě přesně nevíme, co se s Thymenem stalo,“ komentoval po etapě týmový ředitel Ineosu John Allert. „Dnes večer se dá do kupy a my se na to podíváme. Koneckonců, máme v tomto závodě ještě spoustu karet, které můžeme zahrát...“

S jednou z nich to v sobotu zahráli vskutku báječně.

Jak přelstít Pogačara

Aby Pogačarovi někdo stačil po drtivém nástupu...

To se nevidí často. Však vzpomeňte na Slovincův poslední výkon na monumentu Lutych–Bastogne–Lutych, kde se po jeho prvním zrychlení už pouze očekávalo, s jakým mankem vyhraje.

Když Slovinec zabere na plné obrátky, obvykle za ním zůstávají jen šokované tváře. Tím spíš, když teď na Giru chybí alespoň papírově konkurenceschopní protivníci.

Kilometr a půl dlouhý devítiprocentní výšlap tři kilometry před cílem měl patřit jemu.

Tadej Pogačar (zcela vzadu) s týmovými parťáky během první etapy Gira.

„Pogačar proletěl kolem jako raketa,“ komentoval v cíli Max Schachmann z Bory, jenž se v posledním stoupání pohyboval do Slovincova nástupu ve skupince před pelotonem. Útok dvojnásobného vítěze Tour náskok skupiny zcela zničil, stejně tak i všechny ostatní jezdce z pelotonu.

Až na jednoho.

Narváez, který etapový vavřín na Giru získal už v roce 2020, nedal Slovinci ani metr, pohlídal si jeho druhé i třetí zrychlení.

„Jet v kopci za nejlepším mužem světa bylo opravdu těžké. Ještě teď mě to bolí,“ vyprávěl v cíli poté, co ve sprintu předstihl jak Pogačara, tak Schachmanna, který se k dvojici připojil ve sjezdu.

„Je to speciální výhra,“ zářil Narváez, jenž s britskou stájí pamatuje ještě název Sky, do týmu přišel už v roce 2019. Vítězství Ekvádorce šokovalo všechny, vyjma Ineosu.

„Před měsícem jsme v týmu rozsáhle diskutovali o tom, že tohle je etapa pro mě. Tvrdě jsem na tom pracoval,“ svěřil se vítěz.

Jeho slova pak pro web IDLProCycling.com potvrdil i sportovní ředitel Ineosu Oliver Cookson: „Byl to plán už nějakou dobu. Nechtěli jsme to úplně vykřikovat do všech stran.“

„Tušili jsme, že za Pogačarem budou schopni jet jen dva nebo tři muži. Jhonatan byl jedním z nich. Věděli jsme, že je ve formě a že to finále mu sedí,“ popsal Cookson.

Ineosu se v první etapě podařilo odejmout Pogačarovu auru neporazitelnosti.

Hned další den se ale očekává odplata, v závěru nedělní etapy na závodníky čeká dvanáctikilometrové stoupání první kategorie. Udrží Ekvádorec růžový dres? „Je to těžký výšlap. Uvidíme, co dokážeme,“ řekl Narváez.