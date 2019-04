VIDEO: Já kluky, ty holky. Plesl a Neužil baví v pohádce Hodinářův učeň

Preiss jako lakotný hodinář vezme do učení sirotka, jenž se však zamiluje do mistrovy dcery, takže musí do světa. Jen pokud najde bájné hodinky, které umí varovat před smrtí, stane se hodinářovým zetěm. Tři proroci hrdinova osudu jej na dlouhé cestě plné překážek doprovázejí.

Mladé milence hrají Michal Balcar a Dana Droppová, postavu hospodského ztvárnil Miroslav Krobot. Režisérka Jitka Rudolfová natáčela česko-slovenskou koprodukční pohádku loni v létě, premiéru v kinech bude mít letos 15. srpna. První ukázku najdete na videu.