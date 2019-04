TELEVIZIONÁŘ: Kýč jak bič. Jenže v jeho středu stojí idol popu Prince

Ale marná sláva, zpívá tu Prince – a nejenom on. Sami sebe představují i členové kapel The Time a The Revolution, většina písní se nahrávala živě, takže muzikantská stránka milosrdně překrývá slabou historku o cestě mladého umělce za slávou a láskou, inspirovanou skutečnými osudy Prince.

Ovšem tehdy se psal rok 1984, takže některé věci zůstaly ještě tabu, například v závěrečném střihu vypadl polibek dvou žen, které spolu v soukromí doopravdy žily.

Na druhou stranu Apollonia Kotero, která se během natáčení provdala, musela svůj sňatek utajit, aby si diváci uchovali iluzi, že tvoří romantický pár s Princem.

Ústřední milostná scéna se točila pro jistotu hned ve třech verzích, pro různé možnosti konečné věkové přístupnosti filmu. A debutující režisér Albert Magnoli teprve s odstupem času přiznal, že v původním konceptu snímku měl hlavní roli hrát John Travolta.

S Princem pak Magnoli spolurežíroval ještě hudební dokument Prince: Sign „O“ The Times, propagující zpěvákovo stejnojmenné turné po Evropě. Popový idol zemřel 21. dubna 2016.