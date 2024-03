Oscarová selfie sfoukla Obamu. Pořízení na iPhone tehdy Samsung zatrhl

Jestli se jednalo o nahranou, předem připravenou scénku, dokázali všichni zúčastnění vrcholné herecké umění. To by vlastně asi nebylo divu – kdo jiný by totiž měl být na vyhlašování Oscarů přítomen, než přední herci. Ovšem moment z oscarové noci z 2. na 3. března roku 2014 doslova září spontaneitou.

Ten večer se toho povedlo víc. Moderátorka Ellen DeGeneresová na 86. ročníku udílení nejprestižnějších filmových cen nejprve našňořené hvězdy překvapila rozdáváním pizzy dovezené v tradičních papírových krabicích. Talíře jí pomáhal rozdávat i sám Brad Pitt.

Až v pozdější části ceremoniálu vytáhla svůj mobilní telefon a zamířila k Meryl Streepové sedící v přední řadě. Herečka byla tehdy nominována za hlavní roli ve snímku Blízko od sebe (v originále August: Osage County, což bývá poeticky překládáno i jako Srpen v zemi indiánů). „Meryl, mám nápad,“ oslovila moderátorka slavnou herečku. „Jsi nominována už poosmnácté, což je rekordní výkon. Tak mne napadlo, že bychom mohli zkusit zlomit další rekord s nejvíce retweetovanou fotkou,“ navrhla.

DeGeneresová se tedy naklonila ke Streepové, aby pořídila společnou selfie, když tu herečka naznačila, že by na snímku neměla chybět ani o řadu dále sedící Julia Robertsová. Ta byla za stejný film nominována ve vedlejší roli. Moderátorka ovšem vytušila potenciál předních řad, kde vedle sebe tradičně sedávají nominované hvězdy. „Bradley, Jennifer, Brade, Lupito!“ svolávala moderátorka jednu známou tvář za druhou, až se za jejím zády vytvořil skutečně nevídaný hlouček hollywoodských celebrit. A to třeba včetně Kevina Spaceyho, který měl tehdy ještě tři roky do veřejného zavržení pro obvinění sexuálního rázu.

Ač se DeGeneresová nejdříve nechtěla mobilu vzdát, musela jej nakonec pro velkou skupinu předat v popředí přikrčenému Bradleymu Cooperovi. Byl to tedy on, kdo vyfotil nejretweetovanější fotku všech dob. „Kéž by jen měl Bradley ruku delší. Nejlepší fotografie vůbec,“ napsala moderátorka ke svému tweetu, který hned během přenosu začal – na tehdy velice trendující sociální síti s modrým ptáčkem ve znaku – nabírat kýžená čísla. A hodilo by se to, čerstvě oceněný Jared Leto se totiž na snímek dostal jen polovinou tváře. Angelina Jolie pak tu svoji zakryla mávající dlaní.

Dosavadní rekord, který s osmi sty tisíci sdílení držel snímek manželů Obamových z vítězné volební noci roku 2012, překonala oscarová selfie během prvních čtyřiceti minut. Jen za první hodinu nasbírala 1,8 milionu retweetů, za celý jeden den od pořízení pak o další milion víc. Ovšem šířila se dál. Ke květnu roku 2017 se sestava dvanácti hollywoodských tváří honosila 3,4 milionu retweetů. Podle Wikipedie se dodnes s 2,7 aktivními sdíleními drží na šestém místě mezi nejvíce retweetovanými příspěvky vůbec (přičemž tři z pěti příspěvků, které oscarovou selfie předčily, nabízely za sdílení šanci na výhru či odměnu – přehled zde).

„Neostrá, přesvětlená, kompozičně nedokonalá. Přesto se bude o téhle fotce mluvit, protože jen dvě hodiny od jejího uveřejnění na Twitteru přesáhla dva miliony sdílení,“ psali jsme ostatně před deseti lety na iDNES.cz hned po skončení oscarového přenosu. „Svědectví naší doby. Rozmazaný záběr z Oscarů je nejsdílenější fotkou,“ zněl titulek článku, kde je tehdejší novotvar selfie ještě psán v uvozovkách.

Fotografie si samozřejmě vysloužila množství reakcí. Mezi nejznámější parodie patří „simpsonovská“ verze od Matta Groeninga, kde Bradley Cooper ze záběru nohou odstrkuje Homera Simpsona. Nebo ta, kde hollywoodské hvězdy nahradili panáčci z lega.

Kritici pak moderátorku obviňovali, že celá akce byla jen velkou reklamou pro Samsung. DeGeneresová totiž použila telefon Galaxy Note 3, což v kontextu s tím, že Samsung patřil mezi sponzory celého večera, působilo minimálně podezřele. Korejská firma navíc v průběhu večera oznámila, že za každé sdílení fotky poskytne jeden dolar na dobročinné účely. Celkem se takto vybralo asi 56 milionů korun, které dostaly dětská nemocnice a další podobné instituce. Obdarované prý vybírala sama moderátorka.

Slavné selfie ale využila i konkurence. „Kdyby měla Ellen naše G2, mohla tuto fotografii pořídit sama,“ reagoval například hlavní konkurent Samsungu firma LG v narážce na poznámku ohledně Bradleyho ruky. Výsledkem nicméně bylo, že se Samsungu na sítích dostalo nebývalé pozornosti. Firma ovšem jakýkoli předem domluvený kalkul nadále odmítala.

Jak to skutečně bylo, osvětlil až o tři roky později televizní producent a scenárista Fred Graver, který tehdy pracoval pro twitterový TV Team. DeGeneresová měla se vzmáhající se sociální sítí dobré vztahy, takže se domluvila, že pro ni něco během večera udělá. První variantou bylo, že vyfotí selfie s publikem. „Během zkoušek slavnostního večera pak spatřila kartičku se jménem Meryl Streepové, která měla sedět poblíž uličky. Ellen si tak jako jednu z možností vyzkoušela cestu k tomuto místu a pořízení selfie s Meryl,“ popisuje Graver.

„A stalo se to, že ten rok Samsung zaplatil hodně peněz, aby se stal sponzorem Oscarů. HODNĚ peněz. Zástupci firmy se účastnili i zkoušek a sledovali Ellen, jak si tento moment nacvičuje... se svým iPhonem. Byli trochu... konsternováni,“ přiznává dále Graver. A protože Samsung věděl, že za chystanou scénkou stojí právě Twitter, zkontaktoval jeho vedení a požádal o drobnou úpravu. „Nechtěli ten moment zabít, ptali se, zda neexistuje nějaká jiná cesta,“ upřesňuje producent.

Výsledkem bylo, že DeGeneresová obdržela ráno před přenosem celou sestavu mobilů od Samsungu. Každý z nich byl nastaven na pořízení selfie, stačilo jen zmáčknout. „Ellen si to v šatně nacvičila a s použitím souhlasila. Ovšem stále ještě nevěděla, zda se pokusí o snímek se Streepovou,“ prozrazuje Graver dále.

Pokračování je už známo, Graver nicméně ještě s pobavením vysvětluje, že pravým důvodem, proč DeGeneresová zprvu nechtěla Cooperovi telefon půjčit, byl ten, že se bála, aby jej uměl ovládat. Nic náročného to ovšem pro herce a režiséra, který se ten večer Oscara za vedlejší roli ve filmu Špinavý trik nedočkal, zjevně nebylo.