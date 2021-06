VIDEO: Takový film svět Marvelu nezažil, říká Johanssonová o Black Widow

Sólový film věnovaný Black Widow zavede superhrdinku do Budapešti, protože „skupina velmi nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost“.

„Budapešť je významná pro to, čím Nataša je a co ji posouvá dopředu. Najde tam rodinu ze své minulosti,“ popisuje na Oscara dvakrát nominovaná Johanssonová. Podle představitele Red Guardiana, herce Davida Harboura, se diváci ve filmu mohou těšit na opravdu rozsáhlé bojové scény. Jedné takové, filmované ve věznici, se účastnilo více než čtyři sta kaskadérů. Vidět to lze v krátkém filmu o filmu, který tento týden zveřejnil tuzemský distributor snímku.

Black Widow režírovala australská filmařka Cate Shortlandová, která stojí za snímky Berlínský syndrom nebo Lore. Do dalších rolí obsadila Rachel Weiszovou nebo Florence Pughovou. Za scénářem stojí autorské trio složené z Neda Bensona, Jac Schaeffera a Erica Pearsona.

Film bude mít v českých kinech premiéru ve čtvrtek 7. července.