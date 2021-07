RECENZE: Záporák Loki dostal terapii. Ukecaný cynik je však nadále

Mnozí zaplakali, když postava Lokiho zemřela hned v úvodu filmu Avengers: Infinity War v rukou nebezpečného démona Thanose. Její konec v marvelovském vesmíru to však zdaleka neznamenalo. Padouch ztvárněný britským hercem Tomem Hiddlestonem se na moment vrátil už v posledních Avengers: Endgame a nyní je k vidění v sérii Loki na Disney+.

Jak se tedy tvůrcům pod vedením Michaela Waldrona povedlo oživit již mrtvého hrdinu? Jak se tak v komiksových světech běžně děje – celkem jednoduše. Jde totiž o verzi Lokiho z minulosti, který unikl z bitvy o New York ve filmu Avengers z roku 2012 pomocí Tesaraktu, čímž však zároveň spáchal zločin „proti časové ose“. A právě za to má být nyní podle pravidel stanovených samozvanou entitou „strážců času“ souzen. Proces vykonává úřad TVA, anglicky Time Varience Authority, orgán střežící časové odchylky.

V pozici trestance však vychytralý Loki logicky nezůstane dlouho, ačkoliv ve vězeňském mundúru nadále zůstává. Důvod je jednoduchý. Systému zcela oddaný úředník Mobius M. Mobius v podání Owena Wilsona rozhodl jeho schopností využít při vyšetřování mizení agentů TVA, čímž se roztáčí kolo dalších událostí a zvratů.



Na cestě za sebepoznáním

Kdo by čekal, že se hned půjde z akce do akce, jak tomu u Marvelu bývá zvykem, byl by na omylu. Série, alespoň tedy její úvodní epizody, totiž do značné míry stojí na konverzaci. Na značně terapeutických dialozích mezi Lokim a Mobiusem, které očividně mají přiblížit postavu Lokiho novým divákům a zároveň vhodně zahájit cestu za (sebe)poznáním jeho spletité osobnosti.

Což zprvu baví a v třeštivém marvelovském světě působí svěže. Obzvlášť, když dynamika mezi Hiddlestonem a Wilsonem funguje na výbornou, postupně však i to začne unavovat, neboť se scenáristé neustále opírají o ty samé hovorové berličky. Hloubkovou psychoanalýzu raději měli přenechat jiným.

Loki Spojené státy americké, 2021 Scénář: Michael Waldron Hrají: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw a další Hodnocení­: 60 %

Naštěstí v onu chvíli ve třetím díle nastupuje potřebná akce i výměna hereckého partnera pro Hiddlestona, jež přináší do příběhu zajímavý zvrat. O něco záludnější už však jsou časové zvraty, skoky a smyčky, kterých je seriál plný a kterými si na sebe scenáristé ušili bič. Upřímně se s tím však příliš nepářou, neboť dojde-li na nějakou tu nelogičnost, vždy se rádi vrátí k argumentu, že ta či ona záležitost tak podle strážců času prostě „měla být“. Bude to však stačit i v další sérii?



Loki zajisté patří k těm lepším dílům, se kterými Marvel v posledních letech přišel, a v mnohém nabízí duchaplnější zábavu než předešlé filmy a série. Má humor, výrazný a značně odlišný styl a pro některé možná dokonce i jistý filozofický rozměr.

Mezi posledními seriálovými spin-offy Marvelu jako Wanda Vision a The Falcon and the Winter Soldier Loki určitě vyčnívá a o tom, že jako postava přežije, není pochyb... Aby však nepřežíval déle, než je ve skutečnosti nutné. To už by ale konec konců byl dávno pryč.