VIDEO: Podpora lidí má léčivý účinek, děkuji, vzkázal Jiří Bartoška

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Jen pro rekapitulaci: minulý týden ve středu jej pustili z nemocnice, kde po těžké viróze strávil třicet dní, ve čtvrtek dorazil do Varů a v pátek festival zahájil, byť vynechal únavnější části ceremoniálu jako červený koberec a byl stále pod odborným dohledem.

„Pořád mám zavedenou kanylu, každý den mi měří tlak, ale už pět dní jsem bez infúze, takže nakonec odjedu zdravý,“ těšil se. Přiznal nicméně, že letošní festival byl pro něj „dietnější“ než jindy, nanejvýš s vinným střikem se spoustou ledu a vydatnějším spánkem, i když všechny své protokolární povinnosti plnil.

Pochvaloval si hvězdy, z nichž Robin Wrightová a Ewan McGregor už přislíbili, že si zahrají v příštích festivalových znělkách. „Oba by rádi i do poroty a od Wrightové mám nabídku hrát v jejím chystaném filmu, jenže já už bych bral leda roli hluchoněmého dědečka,“ žertoval. Reklamu Varům udělala jak nová znělka s Johnnym Deppem, tak výlevy nadšení Russella Crowea na Twitteru.

Občasné půtky o místo v nabitých sálech sice pořadatelé stále řeší, nicméně Bartošku těší, že „jsme jeden z mála festivalů, kde se lidi perou o židli“. Rozpočet se musel navýšit o třicet milionů, přesto sponzoři včetně letošních nováčků slíbili podporu i do budoucna.

„Kdysi jsme měli ve smlouvách bod, že partneři navýší svůj vklad o inflaci, jenže ta tehdy činila dvě a půl procenta. A když Babiš tenkrát tvrdil - My jako stát vám dáváme, já ho opravoval - Vy nám půjčujete. Protože v DPH za to, co tu lidi utratí, to máte za tři měsíce zpátky,“ vzpomíná Bartoška.

V čele festivalu stojí třicátý rok, jak mu připomněl veršovaný dárek od novinářů. Má nějaké nesplněné sny? „Od začátku jsem chtěl pozvat Billyho Wildera, snad jediného režiséra, který nikdy nenatočil špatný film,“ připomíná autora komedií Někdo to rád horké či Nebožtíci přejí lásce. „Ale Miloš Forman mi sdělil, že již není schopen cestování. Dnes už oba nežijí.“

Podle Bartošky by člověk neměl moc snít, protože sny se mohou proměnit v noční můry. „Naštěstí letošní festival se bez můr obešel,“ těší se Bartoška, že filmy, které ve Varech nestihl, si o prázdninách pustí alespoň na chalupě. „I když to bude spíš informace než zážitek z velkého plátna a ze spoluprožívání.“

Rozhovor s Jiřím Bartoškou najdete na videu.