Už třicet let mě ve Varech fascinují spokojení diváci, říká Bartoška

„Letošní ročník byl krásný, plný skvělých filmů, českých filmů, což mě mile překvapilo, a se spoustou kamarádů. Bylo to moc příjemný,“ ohodnotila festival v samotném závěru herečka Zuzana Stivínová.

„Byla jsem tady po dlouhé době a bylo to nádherné. Můžeme být pyšní na to, že máme takto krásný a pompézní festival. A také jsem byla dojatá, že je Barťák v pohodě mezi námi,“ doplnila její kolegyně Yvetta Blanarovičová.

Ekonomka a profesorka Danuše Nerudová přiznala, že pro ni festival po dlouhé době znamenal především kontakt s kulturou. „Stihla jsem letos i filmy a všechny, které jsme viděli, byly skvělou volbou,“ prozradila s tím, že se jí nejvíc líbil snímek o vykradači etruských hrobů v Toskánsku s názvem Chiméra.

To herečku Lenku Termerovou letos nejvíc zaujalo detektivní drama Úsvit a také ji potěšilo čestné ocenění, které během závěrečného večera získala její kolegyně Daniela Kolářová. „Paní Kolářovou miluju už od DAMU, kdy byla o ročník nade mnou. Jsem šťastná a hrozně jí to přeju a musím také říct, že máme spolu představení Návod na přežití, takže se stále vídáme.“

A čím letošní ročník uchvátil jeho prezidenta Jiřího Bartošku? „Už třicet let mě uchvacuje celý festival, třicet let zájmu o něj a třicet let plných spokojených diváků.“