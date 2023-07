Jiří Bartoška je báječný šéf. Umí pochválit, prozrazuje mluvčí festivalu Donátová

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

Tisková mluvčí, filmová PR manažerka a spisovatelka Uljana Donátová pracuje pro festival od roku 2000. „Jiří Bartoška je nejbáječnější šéf, jakého jsem kdy měla. Strašně mě bavil jeho vztah s paní doktorkou Evou Zaoralovou, která pro mě byla také srdcovou záležitostí. To jejich přátelské špičkování a zároveň úžasná vzájemná energie... Na Jiřím Bartoškovi je také skvělé, že dokáže za práci pochválit. To se jí pak člověk rád věnuje dál a dál. Jsou to nádherné roky,“ uvádí.

Při nedávných zdravotních potížích festivalového prezidenta s ním byl jeho tým v pravidelném kontaktu. „Karel Och a Kryštof Mucha za ním pravidelně docházeli a informovali ho, jak práce postupují. Ale samozřejmě, že vždycky, když se něco takového stane, tak si lidsky řeknete, že zdraví je přece to nejdůležitější a všechno ostatní musí jít stranou. My si přáli, aby se vše v dobré obrátilo,“ říká. A také se tak stalo. Jiří Bartoška na pátečním zahajovacím ceremoniálu vystoupil a předal ceny Alicii Vikanderové a Russellovi Croweovi.

Russela Crowea Vary okouzlily

„Russel Crowe velice rád přijal pozvání do Varů i proto, že tu může koncertovat. Je to závěr jeho evropského turné. Už po svém příjezdu se netajil tím, že ho Vary okouzlily. Soudím podle toho, jak komunikuje s fanoušky, že ho ta hudební stránka práce v současné době velmi naplňuje,“ prozradila o jedné z přítomných hereckých hvězd.

FESTIVALOVÉ ROZSTŘELY Rozhovory z hotelu Thermal s filmovými hvězdami i zákulisními osobnostmi festivalu budeme v průběhu 57. ročníku karlovarského filmového festivalu přinášet denně.

V minulosti si Donátová užila například setkání s Antonio Banderasem: „Dostalo se mi od něj políbení. Je pravda, že je to ten jižanský typ, velice objímací, takže jsem nebyla jediná, ale bylo to milé a vstřícné. Co pro mě bylo také velice příjemné, je, že když se po letech vrátil herec Casey Affleck do Varů, tak najednou ačkoliv potkává tisíce tváří, jsem nabyla pocitu přátelského přístupu, že se k nám vrací a že nás zná.“

Ve festivalovém Rozstřelu se dále dovíte více o muzikálu Biograf láska, o tom proč Donátová nikdy nenapíše knihu ze zákulisí festivalu a řeč přišla i na pozadí natáčení letošní festivalové znělky s Johnny Deppem nebo připravovaný film Matka v trapu, ke kterému Donátová napsala scénář a v kinech se objeví příští rok.