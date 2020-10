Poukázky za zrušené kulturní akce se prodlouží do konce března

„Ministerstvo kultury připravilo novelu zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru naoblast kulturních akcí, na základě které se bude zákon vztahovat na kulturní akce pořádané do 31. března 2021. To znamená, že takzvaná ochranná doba se pak v případě zrušení akce a vydání voucheru prodlouží do 31. března 2022,“ uvedla za rezort Petra Hrušová.

Novela by podle ní měla být projednána vládou v příštích týdnech a v parlamentu ve zkráceném legislativním procesu. Co když to do konce platnosti nynější normy nestihnou? „Doba od 1. listopadu do nabytí účinnosti zákona bude pokryta přechodnými ustanoveními,“ ujistila Hrušová.



Ministr kultury Lubomír Zaorálek také oznámil, že v rámci plánu národní obnovy, který vláda připravuje díky penězům z Evropské unie, půjde právě na kulturní projekty prý „slušná suma“. Osobně by rád nově podpořil třeba seriálovou tvorbu.

Jen v posledních dnech se kvůli pandemické situaci odsunuly světelný Signal Festival či přehlídka německy mluvených filmů Das Filmfest, jiné akce jako Bohemia Prix Radio převedly značnou část svého programu na internet.