Série koncertů Summer Arena byla pro nezájem veřejnosti zrušena

Měla to být jakási náhrada za zrušené letní festivaly. Sejít se na ní měly kapely, které za normálních okolností nemají problém naplnit i ty největší haly, viz třeba Lucii nebo Kabát. Jak ale stojí v prohlášení, které je v kompletní podobě k přečtení na facebookovém profilu Summer Arena, „aktuální situace bohužel není naprosto nakloněna nejen tomuto projektu, ale i jiným podobným aktivitám. Evidentně není chuť chodit na větší koncerty.



Odmyslíme-li si přeložené akce, není situace nikterak příznivá. Společenská nálada je aktuálně evidentně tak špatná, že lidé nechtějí hromadně chodit na kulturu a sport. Dávají důraz na přirozený pocit bezpečí. Míří do přírody, a nechtějí se shlukovat ve městech na koncertech. Nezbývá než se s touto situací smířit a brát jí aktuálně jako holý a v dohledné době i možná těžce měnící fakt.“

Jinými slovy, o zdánlivě jistý koncertní sukces zkrátka nebyl zájem. Kdo si přesto vstupenku koupil, dostane automaticky zpět peníze. Náhradou nebudou ani vouchery, ani náhradní termíny či nabídka jiných akcí.



V prohlášení pořadatelé dále uvedli, že tímto krokem projekt Summer Arena definitivně nekončí a rozhodně se s ním ještě v budoucnu setkáme. „Myšlenka je to dobrá, a my se nenecháme otrávit aktuální situací. Na druhou stranu, kdyby tato aktuální situace nenastala, asi by nás to nevyprovokovalo k realizaci tohoto projektu.“