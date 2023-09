KOMENTÁŘ: Pošlete nás za Oscarem! Jak čeští filmaři přesvědčují akademiky

Jako by akademici neměli vlastní oči, uši, mozek a vkus! Ale je to četba zajímavá a v případě oživené války kolem filmu Muž, který stál v cestě též hezky česky ušmudlaná.

Aby poslal do oscarové bitvy zrovna životopis Františka Kriegela, potažmo výsek událostí, kdy Kriegel po srpnu 1968 odmítl podepsat takzvaný moskevský protokol, musel by dotyčný akademik přehlédnout dvě věci. Zaprvé skutečnost, že je to film průměrný. A zadruhé fakt, že tahanice mezi scenáristou odvolaným z postu režie Ivanem Fílou a producentem Miloslavem Šmídmajerem by národní značce ve světě neprospěly.