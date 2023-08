Léčba znásilnění. Český film Přes střepy bojuje o studentského Oscara

Do finále studentského Oscara se letos probojovalo celkem 26 snímků z deseti zemí a 22 filmových škol z celého světa, a to v kategoriích experimentální, animovaný, dokumentární a hraný film. V kategorii dokumentů prošlo do finále sedm děl, z toho pět ze Států, jeden z Velké Británie a jeden z Česka.

„Odhalila jsem u soudu prsa, aby viděli, jaké rány mi způsobil. Odsoudili ho za znásilnění a pokus o vraždu. Spravedlnost místo pomsty.“ Takové věty zaznívají ve výpovědi ženy, jejíž traumatický zážitek se rozhodla studentka třetího ročníku katedry animované tvorby zpracovat.

„Začala jsem hledáním příběhu s tematikou přežití. Odpovědí jsem sesbírala více, ale když jsem se poprvé setkala s příběhem respondentky filmu, byla jsem ohromena její duševní silou a odolností. Okamžitě jsem věděla, že jsem příběh filmu našla,“ vypráví režisérka.

S hrdinkou je stále v kontaktu a její pozitivní reakce režisérku těší. „Film jí napomohl k hojení traumatu, což považuji za největší úspěch. Proto si cením toho, že se dostane díky finále studentského Oscara do hledáčku širšího publika a mohl by pomoci v cestě k zahojeni i dalším,“ věří Durchánková.

Sonda do duše napadené ženy měla premiéru na festivalu Anifilm a dostala se do semifinále cen britské akademie. Od 31. srpna bude v českých kinech v pásmu FAMU Four, pokračování distribučního projektu FAMU v kině, jež představí čtyři světově úspěšná díla studentů pražské filmové fakulty.