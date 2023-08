RECENZE: Proč tiché romanci Minulé životy dávají naději na Oscara

Vytříbenost, zdrženlivost a síla nevysloveného; to jsou hlavní pilíře americko-korejského snímku Minulé životy, který vypráví o nenaplněné, přesto osudové první lásce v několika časových etapách.

V té úvodní, vyzařující úsměvnou čistotu věku, se kamarádí dva školáci. Malá premiantka sní o Nobelově ceně za literaturu a obrečí, když ji jednou jedinkrát spolužák ve známkování předstihne.

Jenže přijde náhlé rychlé loučení. Její rodiče, režisér a malířka totiž emigrují ze Soulu do Kanady i s dcerkami, které v letadle pilně nacvičují svá nová křestní jména v angličtině.

Dvanáct let poté se někdejší školní tandem dálkově propojí na síti: on se chystá studovat v Číně, ona zkouší psát v New Yorku a na bývalou důvěrnost navážou nesmírně nenuceně: „Je bezva si s tebou jen tak pokecat.“

Ale v nezávazném dialogu přes Skype přibývá mezi řádky tolik něhy a stesku bez jakékoli perspektivy, že se dohodnou na pauze v konverzaci; opět navenek nijak dramaticky. Setkají se až po dalších dvanácti letech, kdy již provdaná žena líčí manželovi, že její dávný druh je „tak korejský“.

Stále se zdánlivě neděje nic jiného než obnova ryze platonického přátelství. Žena hosta provází městem ve vší počestnosti jako turistu, ovšem po místech, kde nikdy nebyla s vlastním mužem, jenž si všímá: „Ze spaní mluvíš korejsky“.

Zdvořilostní večeře ve třech, kdy ztracen v překladu jako by manžel ani nebyl, už bolí všechny; z konfrontace víc pocitové než dialogové vyjdou čestní, ranění a smíření díky poetické víře v předurčení: ne-li dnes, třeba v jiných životech.

Civilně pojaté, všestranně chápavé sebezapření přitom účinkuje naléhavěji než melodramatické výkřiky. Minulé životy se obejdou bez dráždivosti, vyzývavosti, vášně i sexu, přesto řeknou o lásce více než všechny telenovely světa.

Byť nejde o film vyloženě průlomový, v oscarových předpovědích stojí vysoko, po boku životopisů jako Oppenheimer nebo Ferrari.

Ostatně splňuje dva současné trendy, jak ženských režisérek, tak asijské poetiky, díky níž v posledních letech vládly Oscarům tituly Parazit nebo Všechno, všude, najednou.