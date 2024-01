Oppenheimer a Barbie nejspíše zvítězí. Ale jak se obhájí Zlaté glóby?

Kdyby měly Zlaté glóby jedinou kategorii pro nejlepší film roku, jak je to u Oscarů, mohlo by být finále napínavější. Protože však výroční ceny filmových novinářů akreditovaných v Hollywoodu rozeznávají dva rovnocenné vítěze, jednak v oboru dramat, jednak mezi komediemi a muzikály, dají se laureáti předem odhadnout. Ve „vážné“ kategorii se výhry nejspíše dočká životopisný Oppenheimer, v „nevážné“ zase oživená panenka Barbie. Oba pravděpodobní vítězové mají nejvíce nominací a shodně po pěti protivnících.

Barbie dostala devět šancí, mezi něž kromě klíčové pocty spadá představitelka titulní postavy Margot Robbie coby nejlepší herečka v muzikálu či komedii, Ryan Gosling čili Ken jako nejlepší herec ve vedlejší roli nebo režisérka Greta Gerwigová; rovnou tři nominace má navíc Barbie za nejlepší původní píseň.

Osm nominací pro Oppenheimera zahrnuje vedle dramatu roku režiséra Christophera Nolana, herce Cilliana Murphyho v hlavní roli a herečku Emily Bluntovou v úloze vedlejší. Čelně se favorité obou kategorií mohou utkat například o Zlatý glóbus za scénář.

Samozřejmě v nominacích figurují i jiné silné tituly, v dramatické kategorii například Scorseseho Zabijáci rozkvetlého měsíce, za něž má nominaci mimo jiné Leonardo DiCaprio, ale také projekty umělců jiného než amerického původu: britský válečný příběh Zóna zájmu, francouzská krimi Anatomie pádu či jihokorejská romance Minulé životy. Za černého koně soupeřící šestice dramat se pak pokládá Maestro, portrét Leonarda Bernsteina, jehož tvůrce Bradley Cooper si slavného dirigenta a skladatele též zahrál.

Bradley Cooper ve filmu Maestro (2023)

Proti Barbie stojí filmy méně známé, ačkoli třeba výstřední sci-fi komedie Chudáčci, která se do českých kin chystá teprve koncem ledna, sklízí obdiv nejen kvůli herecké sestavě, již tvoří Emma Stone, Mark Ruffalo a Willem Dafoe.

Pokud jde o producentské závody, ve filmových nominacích vede těsně Netflix před Warner Bros., v televizních zase HBO před Netflixem. Lehký ústup z kdysi přísných recenzentských pozic představuje nově zavedená trofej udílená za komerční úspěch v kinech, jež má zjevně podpořit sledovanost ceremoniálu, který budou hostit televize CBS a stream Paramount+.

Přibylo rovněž ocenění pro sólové baviče v žánru stand-up comedy, kde má mimochodem nominaci rovněž někdejší moderátor Zlatých glóbů Ricky Gervais. Letošním průvodcem večera bude vůbec poprvé komik Jo Koy, který prohlásil, že jde o zvláštní okamžik v jeho pouti po různých jevištích, „na který může být moje filipínská rodina hrdá“.

I volba moderátora zapadá do koncepce „polepšení hříšníků“, jak by se daly letošní Zlaté glóby nazvat. Ve zkratce, v minulých letech ceny čelily bojkotu jednak kvůli podezření, že někteří novináři se nechávají uplácet atraktivními výlety od filmových společností, jednak proto, že vzdorovaly diktátu politické korektnosti včetně nulového zastoupení černošských publicistů.

Poté, co přišli o tradičního televizního partnera i účast hvězd, si organizátoři veřejně nasypali popel na hlavu, změnili statut pořadatelské instituce, rozšířili okruh hlasujících v souladu s požadavkem „rozmanitosti“ nejen ras a pohlaví, a dokonce v duchu změn nyní komentují výsledky vlastních nominací.

Globální a inkluzivní

„Zlaté glóby letos rozšířily svou voličskou základnu a zaměřily se na seznam kandidátů, který byl více globální a inkluzivní. Rozdíl je patrný. Polovinu uchazečů o cenu za scénář tvoří ženy, dvě kandidátky na hereckou trofej v kategorii dramatu vystupují v neanglicky mluvených filmech, v Anatomii pádu a v Minulých životech.

O sošku za nejlepší režii se ucházejí rovněž dvě ženy, Greta Gerwigová se svou Barbie a Celine Songová s Minulými životy,“ stojí ve statisticky pojaté obhajobě Zlatých glóbů. Nechybí ani pasáž zmiňující „rozmanitost ras a kultur“, kterou pořadatelé dokládají na příkladu nominovaných děl Americká fikce (o černošských stereotypech) nebo Zabijáci rozkvetlého měsíce (o skutečné kauze indiánských obětí).

Společensky přijatelnější vnímání světa má zaručit rovněž skutečnost, že počet hlasujících kritiků se ztrojnásobil. Jsou jich nyní tři stovky, pocházejí z pětasedmdesáti zemí šesti kontinentů, ze 47 procent je tvoří ženy a ze 60 procent etnicky různorodí zástupci s přesně vyčíslenými podíly hispánských, asijských, černošských či arabských reprezentantů filmových médií.

„Zlaté glóby pokračují ve svém trendu vyzdvihovat mezinárodní talenty a vybírat významné filmy upozorňující na hluboce zakořeněné kulturní problémy,“ tvrdí pořadatelé, načež obhajují i zjevně účelové oceňování děl typu Barbie, přestože byla v minulosti považována za pouhý „zdroj pro davové potěšení“.

Načež konstatují, že navzdory jistému pokroku jsou postavy „asijské, muslimské, postižené či náležející k sexuálním menšinám ve velkých hollywoodských filmech stále nedostatečně zastoupeny“, pročež ve snaze o nápravu prý máme Zlatým glóbům držet palce.

Komik Jo Koy

Jenže už je nepořádá samo novinářské sdružení, práva přešla na společnosti Dick Clark Productions a Eldridge, které se módní rétorikou snaží pošramocenou pověst značky znovu nablýskat. Snadné to nebude, vždyť ani Oscary, které si politickou korektnost dávno bedlivě hlídají, si zatím nedovedou získat zpět někdejší pozornost masového publika.

Ale kdo ví, třeba kýžený průlom zařídí právě dvaapadesátiletý Jo Koy, který do historické kroniky Zlatých glóbů přichází v jejich 81. ročníku poté, co dosáhl rekordních prodejů na svém aktuálním sólovém turné nazvaném Funny Is Funny World Tour. Vyneslo mu takřka třicet milionů dolarů za 88 vystoupení v arénách či divadlech po celém světě.

A teď může Koy před kamerami posunout ještě o kousek dál alespoň vlastní kariéru, pokud to Zlaté glóby už znovu nedokážou.