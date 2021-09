Domácí komedii Zbožňovaný doprovodí do kin pět zahraničních novinek

Malým divákům je určen australský animovaný příběh 100% vlk, jehož čtrnáctiletý hrdina čeká podle rodinné tradice na proměnu ve vlkodlaka, jenže místo hrůzného tvora se z něj stane roztomilý pudl.



Ctitelé kapely Oasis dostanou dárek v podobě britského hudebního dokumentu Oasis Knebworth 1996, který se vrací ke slavným koncertům skupiny a v němž vedle pamětníků z řad návštěvníků vypovídají také sami muzikanti, zejména Liam Gallagher a Noel Gallagher.

Blízko ke světu hudby má rovněž projekt Last and First Men. Natočil jej jako svou první a bohužel i poslední režijní práci předčasně zesnulý islandský skladatel Jóhann Jóhannsson, který vlastní melodie vložil do experimentální básně varující před zánikem lidstva. Potkávají se v ní památky z doby Titova režimu v bývalé Jugoslávii a hlas Tildy Swintonové.

Příběh Mainstream režírovala pokračovatelka slavného filmařského klanu Gia Coppola a vypráví v něm milostný příběh dvojice, která svým bojem proti spotřebnímu hlavnímu proudu ovládne internet, jenomže právě sláva mění mužovu povahu i vývoj partnerského vztahu.

Nepochybným vrcholem premiérové kolekce je drama nominované na Oscara, které jeho autorka Jasmila Žbaničová nazvala Quo vadis, Aida? Titulní hrdinka za balkánského konfliktu tlumočí pro vojáky OSN v Srebrenici obklíčené srbskými jednotkami, kde se schyluje k pověstnému masakru, zatímco žena se snaží zachránit alespoň své nejbližší.

Soubor přírůstků kin uzavírá domácí komedie o záletném lékaři na penzi Zbožňovaný, v níž se potkali Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová a Ivana Chýlková.