VIDEO: Nikoliv dietní ročník, ale obrovská žranice, říká Bartoška o festivalu

Jiří Bartoška letos vystupuje v Karlových Varech nejen ve své tradiční roli prezidenta festivalu, ale také v roli hlavní tváře nového filmu Petra Kolečka Zbožňovaný. Ten do kin vstoupí v září. K průběhu festivalu prozatím Bartoška říká s úsměvem: „Obávali jsme se, že to bude ročník dietní, ale je to obrovská žranice.“