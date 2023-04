VIDEO: Láska ji vynesla až na vrchol. Minisérie Iveta se vrací

„Iveta je na vrcholu. Její sólová alba se prodávají po tisících, vyhrává ankety popularity, dostává hlavní roli po boku generačního idola ve filmu Svatba upírů, má muže, kterého všichni obdivují, plní se jí sen o duetu s Karlem Gottem. Ovšem stále postrádá to, po čem touží ze všeho nejvíc: ničím nepodmíněnou lásku, dítě a rodinu,“ uvádí tvůrci.

Kromě Fialové a Štaidla si v třídílné minisérii znovu zahraje také Eliška Křenková jako sestra Bartošové, Alena Mihulové jako její maminka a Miroslav Hanuš jako otec. Hudebního skladatele Karla Svobodu, který v kariéře Bartošové taktéž sehrál zásadní roli, ztvární Saša Rašilov. Jeho ženu Vendulu Svobodovou pak Karolína Vágnerová, Rudolfa Hrušínského nejmladšího si zahrál Oskar Hes.

„S Rudolfem Hrušínským nejmladším jsme se osobně potkali a bylo to setkání velmi zajímavé. Na tu schůzku jsme dorazili s režisérem a scenáristou Mikem Samirem a představitelkou Ivety Annou Fialovou,“ popisuje Oskar Hes. „Já tam dojel autem a během schůzky, zrovna když jsme si dávali druhý chod, jsem si uvědomil, že blbě parkuju, že nemám parkovací oprávnění. Okamžitě jsem odběhl a Rudolf Hrušínský pak říkal, že by to měl úplně stejně,“ vzpomíná jeho herecký představitel.

Režisérem Ivety je znovu Michal Samir, který je taktéž autorem scénáře. Producentsky za projektem stojí Maja Hamplová a Matěj Chlupáček za Barletta Productions a Matěj Podzimek s Kateřinou Zavadovou za Voyo.

Loni, než padlo oficiální rozhodnutí o pokračování minisérie, Hamplová v rozhovoru pro iDNES.cz uvedla: „Pokud budeme pokračovat, tak určitě s ještě citlivějším přístupem.“

Na smutném konci života Ivety Bartošové se podle producentky podílel v Česku „tak trochu každý“. „Měla jsem pocit, že na tom, jak její osud dopadl, jsme participovali jako národ všichni. Nebo možná ne všichni, ale velká část z nás. Samozřejmě existují ti, kteří na bulvár neklikali a odběr netvořili. Ale někdy jsme ho asi tvořili všichni… Možná jsem se proto tak trochu cítila spoluúčastna na jejím osudu,“ popsala.

