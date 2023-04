VIDEO: Ivetu jsem nikdy nesoudil. Byla vždy moc milá, vzpomíná Brzobohatý

Na otázku, jestli při práci na projektu začal přehodnocovat svůj vztah ke zpěvačce, režisér odpovídá: „Přehodnotil jsem hlavně sám sebe. Ještě než jsem kdy začal uvažovat, že bych tento příběh zpracoval, vyměňoval jsem si esemesky s kamarády, ve kterých jsme se vysmívali tomu, co se okolo ní děje. Pak ale když odešla, dospěl jsem k vnitřnímu uvědomění, že jsem tak trochu spolusoučást toho všeho. A to byl vlastně první popud k tomu, abych si uvědomil, že je ten příběh tak nosný.“

Představitel Ladislava Štaidla, hudebního skladatele a partnera Bartošové, Ondřej Brzobohatý ke stejménu tématu říká: „Já svůj vztah k Ivetě nepřehodnotil. Já jsem ji totiž upřímně nikdy nesoudil, neměl jsem tu tendenci. Jestil jsem si někdy udělal nepřístojnou legraci, tak možná, ale nepříslušelo mi nikdy soudit, do jaké situace se dostala. A už vůbec ne teď, když jsem poznal, odkud pocházela a s čím se musela v životě popasovat. Vždy jsem ji bral hlavně jako skvělou zpěvačku a když jsme se osobně setkali, byla vždy milá.“

O přípravě na roli Štaidla Brzobohatý mluví jako jednom „velkém a dlouhém stresu“. „Takovouto přípravu na roli jsem ještě nikdy nedělal. Snažil jsem se být naprosto precizní v textu, abych nic nezapomněl. Studoval jsem Láďu skrze nějaké interview a i si vybavoval vzpomínky, když za námi jezdili, on byl obrovsky zábavný,“ vzpomíná herec a hudebník.

Mateřství i bulvár

Velkou zodpovědnost při natáčení znovu pociťovala i představitelka Ivety Bartošové Anna Fialová. „Nejlíp to asi ilustruje, jak jsem dneska celý den nervózní, to se mi stává málokdy,“ říká a komentuje dál i své pěvecké party. „Pro mě to bylo hrozně náročné, jsou to totiž celkem těžké písně. Ve zpěvu jsem pořád hodně nervózní, pochybuju nad tím. Při nahrávání jsem si sáhla na dno, ve studiu slyšíte každou chybu a to je o nervy,“ vzpomíná.

Druhá série vypráví o zlaté éře Ivety Bartošové, kariérním propadu, osobních dramatech, zmiňované bulvární aféře i mateřské pauze. Všechny tři díly pak lemuje vývoj vztahu s Ladislavem Štaidlem, manažerem a otcem syna Artura.

Kromě Fialové a Brzobohatého si v třídílné minisérii znovu zahraje také Eliška Křenková, která ztvárnila sestru Bartošové Ivanu. Alena Mihulová se vrátí k roli maminky a Miroslav Hanuš jako otec.

Hudebního skladatele Karla Svobodu, který v kariéře Bartošové taktéž sehrál zásadní roli, ztvární Saša Rašilov. Jeho ženu Vendulu Svobodovou pak Karolína Vágnerová, Rudolfa Hrušínského nejmladšího si zahrál Oskar Hes. Producentsky za projektem stojí Maja Hamplová a Matěj Chlupáček za Barletta Productions a Matěj Podzimek s Kateřinou Zavadovou za Voyo.

Iveta bude k vidění na Voyo od 5. května.