Loučení s Ivetou. V poslední řadě série svede zpěvačka boj o syna

Poslední klapka padla v kulturním centru v Turnově, kde se natáčely scény z jejího svitavského koncertu. „Ivetě se tehdy moc povedl. Cítila šanci návratu, měla narvaný sál a opravdu jí to sedlo,“ říká Samir, který prací na sérii strávil sedm let života.

Závěrečné téma Ivety shrnuje jako boj se závislostmi – ať už na alkoholu, nebo na toxických vztazích. Finále se týká také zpěvaččina strachu říct si o pomoc a zejména jejího vztahu se synem.

Novými aktéry v poslední řadě Ivety budou David Prachař, který ztvární roli hrdinčina manžela Josefa Rychtáře, a Richard Krajčo, jenž hraje Ivetina oddaného fanouška Zdeňka Macury.

„Já jsem si to všechno pročetl, prošel si Macurovy aféry a uchopil to tak nějak po svém. Moc jsem se těšil na natáčení s Davidem Prachařem, známe se už z Národního divadla z Richarda III., kde já hrál krále a on mi dělal Buckinghama, takže jsme parťáci a máme se rádi,“ uvedl Krajčo.

Karel Šimek hraje Ivetina syna Artura, dále se objeví Filip Rajmont jako někdejší král bulvárních médií Pavel Novotný se svou podřízenou novinářkou a také Ivetinou kamarádkou v podání Zuzany Zlatohlávkové. V roli Ivetiny maminky se vrátí Alena Mihulová.