RECENZE: Jiří Mádl znovu zachraňuje, tentokrát banální erotickou Hru

14:59 , aktualizováno 14:59

Po televizním Severu a nadšeneckém Prvním akčním hrdinovi se Jiří Mádl znovu octl v úloze hereckého maskota, jenž ve sporných projektech zachraňuje, co se dá. Ve filmu Hra má úkol o to těžší, že jeho postava spadá do otravné rodiny rozervaných umělců, kteří se zmítají v tvůrčí i citové krizi.