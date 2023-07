To není ansámbl, ale lunapark. Jiří Mádl dotočil dobové drama Vlny

Režisér a scénárista Jiří Mádl dotočil svůj dosud největší film Vlny. Napínavé dobové drama z konce šedesátých let natáčel podle vlastního scénáře, teď snímek míří do postprodukce. Příběh dvou bratrů, jejichž filmový osud se protne se skutečnými událostmi kolem skupiny korespondentů mezinárodní redakce Československého rozhlasu v období let 1967–1968, přijde do kin na podzim příštího roku.