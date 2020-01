Je z ní druhá Greta. Z Emmy Watsonové se stala ekologická aktivistka

Jedna z nejslavnějších britských hereček současnosti se nenarodila ve Velké Británii. Její rodiče totiž v roce 1990 zrovna žili v Paříži, kde Emma Watsonová strávila prvních pět let svého života. Až po rozvodu rodičů se v roce 1995 přestěhovala s matkou do Oxfordshire, odkud jezdila na víkendy za otcem do Londýna. Přímo v Oxfordu pak navštěvovala věhlasnou Dragon School, kde už od šesti let pracovala na tom, aby z ní byla herečka.