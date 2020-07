Tady Vary. Bartoška s Ebenem zahájí z prázdného sálu náhradní festival

Z Velkého sálu Thermalu se totiž prezident festivalu Jiří Bartoška a moderátor Marek Eben spojí s diváky v kinech zapojených do přehlídky, a to ve vstupu, který se ráno předtočí a večer odvysílá před projekcí úvodního snímku Než skončí léto. „Samozřejmě oznámím i termín příštího ročníku,“ slíbil Bartoška.

„Bude sice trochu neobvyklé stát na pódiu bez publika, ale chceme, aby přehlídka Tady Vary přinesla divákům víc než běžné promítání. Je to náš vzkaz festivalovým návštěvníkům, že na ně nezapomínáme a těšíme se na viděnou,“ dodal Bartoška. Právě s ním a právě ve Varech také začne nový cestopisný cyklus ČT Českem tam a zpět.

Od 3. do 11. července se ve více než devadesáti kinech Česka promítne šestnáct děl, která vybral festivalový tým; jeho členové se rovněž setkají s diváky buď osobně, či prostřednictvím streamů.

V úterý tak po uvedení filmu Zlovolné historky z předměstí vyzpovídá umělecký ředitel Karel Och na dálku režiséry Fabia a Damiana D’Innocenzovy, ve středu po premiéře dokumentu Meky chystají debatu režisér Šimon Šafránek a zpěvák Miroslav Žbirka; obě besedy se budou přenášet do všech kin přehlídky. Bartoška vyrazí za diváky ve čtvrtek do Brna a v pátek do Jihlavy.



Náhradu za Industry Days čili festivalová setkání profesionálů vytvoří od 6. do 8. července online platformy určené distributorům, producentům, obchodníkům, dramaturgům festivalů, zástupcům filmových institucí i tvůrcům. Doplní je odborná diskuse o dopadu koronaviru na filmový průmysl v Česku.

Rovněž Filmová nadace, která vždy ve Varech vyhlašuje vítěze scenáristické soutěže, drží tradici. Ceny již rozdala, Jan Němec, Evženie Brabcová, Benjamin Tuček a Michal Hogenauer v hlavní kategorii a Albert Hospodářský mezi autory do věku 33 let si rozdělili 710 tisíc korun. Za patnáct let nadace podpořila přes stovku scenáristů částkou bezmála 11 milionů korun.



K doplňkům náhradních aktivit za karlovarské setkání se přidá ještě online videotéka DAFilms, která pod názvem Best of Vary nabízí výběr nejlepších děl z minulých ročníků festivalu.