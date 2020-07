RECENZE: Princezna a vyvrhel dojmou vždy, má-li romance vkus a vtip

Původní titul Babyteeth čili mléčné zuby však vystihuje přesněji originální symbol romance, v níž se potkají princezna s vyvrhelem, přičemž pro ni přijde první láska v poslední chvíli.

Od Romea a Julie přes půlstoletí starou Love Story vznikl nespočet příběhů, kde mezi milence vstoupí smrt, ale celovečerní debut australské režisérky Shannon Murphyové patří k sympatickým výjimkám, které hrozbu citového vydírání zahánějí na půdě tragikomedie smíchem. Zdobí jej samozřejmost, přirozenost, civilnost, věcnost, stylová čistota a zprvu i rychlé tempo.

On je feťák a dealer drog vyhozený vlastní matkou na ulici, ona hýčkaným jedináčkem v kultivované rodině, kde otec psychiatr zásobuje prášky nejen zoufalou manželku, ale posléze i vetřelce – jen aby zůstal s jejich dcerou až do konce.

Drsný, mnohdy sebeobranný, přitom však láskyplný humor snímku trvá i poté, co si nemocná dívka svůj vztah vyvzdoruje: ji péče blízkých dusí, on žádnou nezná. Člověk to viděl stokrát, přesto se vždycky znovu rád nechá dojímat, pokud – a to je případ filmu Než skončí léto – jej tvůrci k slzám vyloženě nenutí.

Zábavné, domácké, letně ospalé vyprávění má navíc tu výhodu, že neoslovuje pouze vrstevníky mladičké dvojice. I bez vážné choroby dítěte znamená pro sebevíce moderní, civilizované a tolerantní rodiče děsivou noční můru pouhá představa, že se jejich největší poklad zaplete se zlodějem.

Marně kážou o sebeúctě, marně prosí i hrozí a zoufalství bezmoci dovede manželství na pokraj krize, na níž se podepisují výčitky, sebeobviňování i malé hříchy – matčiny ukotvené v minulosti, otcovy v současnosti včetně hravé etudy s výměnou žárovky u mladé sousedky.

Než přijde léto Režie Shannon Murphyová, hrají Eliza Scanlenová, Toby Wallace, Emily Barclayová Hodnocení­: 65 %

Pochopitelně se nedá čekat překvapivé vyústění, natož pohádkový zázrak, romance spěje k osudovému vyznění přes předvídatelné mezníky, mezi nimiž by tradiční Vánoce či pospolitá rodinná oslava mohly klidně chybět. Na druhé straně však plní roli navýsost pozitivní. Z běžných situací vyzařuje, jak drahocenný je každý den života blízkého člověka a že to nejmenší, co mu lze darovat, je harmonie; zdaleka nejen na rozloučenou.

Až ve finále se v slzavosti přitvrdí, ale byť zhola nic nového neobjevuje, řadí se Než skončí léto k takzvaně křehkým filmům, které krajnímu tématu navzdory vybruslí ze sentimentu vcelku se vkusem.