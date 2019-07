Vary vyhrál bulharský Otec. Bodoval dokument o Suchém i herec Ondrík

V diváckém hlasování snímek Jiří Suchý: Lehce s životem se prát předstihl na poslední chvíli jiný český dokument Forman vs Forman a hraný film Jiřího Mádla Na střeše. Sommerová měla z vítězství radost, jen litovala, že předběhla právě Formanův portrét, který dlouho v anketě vedl a jejž natočila její kamarádka a vrstevnice Helena Třeštíková.

Olga Sommerová s cenou pro dokument o Jiřím Suchém (6. července 2019).

Cenu prezidenta festivalu za přínos české kinematografii obdržel legendární kameraman Vladimír Smutný. Předání doprovodil sestřih z jeho díla.

„Za těch čtyřicet let u filmu jsem udělal takových třicet tisíc obrázků a to by byl sakra špatný kameraman, kdyby si z těch třiceti tisíc obrázků nevybral. Kameraman patří za kameru, na plátno jen výjimečně. Tuto cenu není lehké získat jako kameraman, já si jí vážím a ona váží taky,“ řekl Vladimír Smutný, když ocenění přebíral z rukou Jiřího Bartošky.

Trailer doprovodil i příchod herečky Patricie Clarksonové, která si na pódium přišla pro Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii. „Krásný večer a nádherná cena od skvělého muže. Karlovy Vary dodaly energii mojí duši. Nechci odjet domů, chci jen poslat pro svého psa a zůstat tu,“ řekla herečka.

V hlavní soutěži překvapivě vyhrál bulharský snímek Otec. Tragikomedie o rodičích, dětech, pohřbu a duchařině používá absurdní humor včetně odkazů na komunistickou minulost. Hrdina zapře smrt matky před těhotnou manželkou a otce veze za senzibilem, aby mu tlumočil poslední vzkaz zemřelé. „Komunikace mezi lidmi chybí i v éře nových technologií,“ říká Petar Valčanov, jenž Otce natočil spolu s Kristinou Grozevou. Tvůrci jsou partneři, na pódium s sebou vzali dcerku a zmínili, že snímek je věnován matce.

Nejlepší herečkou porota zvolila Corinnu Harfouchovou za výkon v německém snímku Lara. V zábavném videovzkazu se herečka uprostřed stavebních prací omluvila: „Otevíráme divadlo, snad to do večera stihneme,“ vzkázala během děkovné řeči. Německý snímek dostal i zvláštní cenu poroty.

Cenu pro herce si odnesl slovenský herec Milan Ondrík za film Budiž světlo. „Velmi si toho vážím. Děkuji za pokoru, talent a důvěru,“ řekl herec. Snímek režiséra Marko Škopa vznikal ve slovensko-české koprodukci. Do kin zamíří na podzim.

Ocenění za režii si odnesl Belgičan Tim Mielants za film Patrick. I on pozdravil festival na dálku, protože už střihá seriál v USA. V hlavní kategorii porota udělila ještě dvě zvláštní uznání. Cenu za nejlepší celovečerní dokument získal estonsko-lotyšský snímek Nesmrtelní. V sekci Na východ od západu zvítězil ruský film Býk.

Letos bylo prodáno téměř 140 tisíc vstupenek. Příští ročník festivalu se koná od 3. do 11. července 2020.