Začíná filmový festival Berlinale, kvůli pandemii má zase limity

Berlínská kina totiž mohou využít jen polovinu svých kapacit a návštěvníci vedle lístků budou potřebovat ještě respirátory a doklady o očkování a překonání nemoci, případně dodatečné testy.

O hlavní cenu, tedy sošku Zlatého medvěda, se na letošním 72. ročníku uchází osmnáct snímků. Český mezi nimi opět není, v jiných sekcích se však tuzemská produkce objeví.

Loni pořadatelé Berlinale, které se pravidelně koná v únoru, rozdělili kvůli pandemii na březnovou digitální část pro filmový průmysl a na červnovou část s promítáním v letních kinech pro veřejnost.

Letošní verzi označil deník Frankfurter Allgemeine Zeitung za „zoufalý pokus zachránit z festivalu to, co ještě zachránit lze“. Podle listu jsou vzpomínky na poslední normální Berlinale v únoru 2020 takřka důvodem k nostalgii, ač se konalo ve stínu teroristického útoku v Hanau a ve sklíčené atmosféře blížící se pandemie.

V dějišti festivalu letos kolemjdoucí nenarazí na zájemce o vstupenky, kteří nehledě na sychravé počasí ve spacích pytlech bivakují před pokladnami. Prodej je letos výhradně přes internet. Nedílnou součástí festivalu jsou vzájemný odstup, nošení roušek i při promítání a jen z poloviny naplněná kina. Kdo není očkován a nemoc neprodělal, na představení se nedostane.

Lidé se základním očkováním a uzdravení musí při vstupu předložit ještě dodatečný negativní test, který není vyžadován od těch, co mají posilující dávku, případně mají jen dvě dávky, ale následně infekci prodělali. Novináři, pokud se účastní programu vyhrazeného pro tisk, potřebují test i k posilující dávce. Organizátoři to zdůvodňují co největší bezpečností.

Zapomenout se opět musí i na večírky a recepce. Německá média si proto pokládají otázku, zda se kvůli omezením nebude oslavovat tajně. Podle Chatriana však „skutečnou oslavou je nyní možnost společně se dívat na filmy. O večírky, polibky a podávání rukou letos nejde,“ dodal.

Na diváky čeká přes 250 filmů z 69 zemí. V sekci Panorama jsou komedie mladého českého tvůrce Adama Kolomana Rybanského Kdyby radši hořelo a islandské drama Beautiful Beings, podpořené českým Státním fondem kinematografie.

Berlinale uvede rovněž česko-francouzskou minisérii Podezření a v soutěži Generation Kplus český krátkometrážní animovaný snímek Zuza v zahradách v režii Lucie Sunkové. Polská režisérka Agnieszka Hollandová tu představí projekt Kafka a v sekci Classics se na festival vrátí film Skřivánci na niti, se nímž Jiří Menzel získal v roce 1990 Zlatého medvěda.

Berlinale potrvá do 20. února, už na 16. února je však plánováno udílení cen. Loni vyhrál snímek Smolný pich aneb Pitomý porno, který režíroval Radu Jude a na jehož produkci se podílela česká firma endorfilm.