Festival Berlinale uvede i českou tvorbu, v hlavní soutěži ale zastoupena není

„Letošní výběr, na který jsme velmi hrdí, přináší v rovnováze zvučná filmařská jména a nové hlasy nezávislého kina,“ řekl umělecký šéf festivalu Carlo Chatrian o filmech nominovaných do hlavní soutěže.

O Zlatého medvěda se uchází mimo jiné italské sci-fi Another End režiséra Piera Messiny, koprodukční snímek Francie, Itálie, Německa, Belgie a Portugalska s názvem L’Empire režiséra Bruna Dumonta nebo německo-rakouské drama Des Teufels Bad režisérů Veroniky Franzové a Severina Fialy. O hlavní cenu usiluje také irsko-americko-belgický film Small Things Like These režiséra Tima Mielantse v hlavní roli s Cillianem Murphym, hvězdou loňského Oppenheimera.

O tom, který film v Berlíně Zlatého medvěda získá, rozhodne mezinárodní komise, kterou letos vede keňsko-mexická oscarová herečka a režisérka Lupita Nyong’oová. Jasno bude v sobotu 24. února.

Loni se vítězem stal francouzsko-japonský dokument Na lodi Adamant. Tématem filmu bylo plovoucí zdravotnické zařízení Adamant, které na Seině v srdci Paříže poskytuje ambulantní péči lidem s duševními poruchami.

Český snímek není zastoupen ani v doprovodné soutěžní sekci Encounters. Loni festival do této sekce zařadil celovečerní dokument Východní fronta z tvorby Vitalije Manského a Jevhena Titarenka z koprodukce Litvy, Ukrajiny, České republiky a Spojených států.

Zájemci o českou filmovou tvorbu přesto mají letos na Berlinale opět výběr z několika snímků. V sekci Panorama se s dokumentem Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové představí režisérka Klára Tasovská. V této sekci se Tasovská bude ucházet o cenu publika. Tasovská patří mezi největší české dokumentární talenty, podílela se na vzniku dokumentárního filmu Gottland a režírovala dokumenty Pevnost, Nic jako dřív či Půlnoc.

Snímek je založen na fotografické tvorbě Jarcovjákové, která v 70. a 80. letech hledala a dokumentovala ostrůvky svobody v tehdejším socialistickém Československu. Zajímala se o návštěvníky pololegálních gay klubů, o romské komunity a komunity vietnamských či kubánských přistěhovalců. Působila také v Japonsku či Berlíně a v roce 2019 patřila k objevům na mezinárodním festivalu fotografie v jihofrancouzském městě Arles.

Do sekce Forum zařadilo Berlinale snímek Redakce ukrajinského režiséra Romana Bondarčuka, který vznikl v koprodukci Ukrajiny, Česka, Slovenska a Německa. Film, který stejně jako dokument Tasovské podpořil Státní fond kinematografie, sleduje korupci a postsovětskou realitu. Redakci Bondarčuk natočil ještě před ruskou invazí z února 2022, dokončil ji ale až za války.

Ve stejné sekci mohou návštěvníci festivalu zhlédnout i německo-český dokumentární film Diese Tage in Terezin (Tyto dny v Terezíně) z roku 1997 od německé režisérky Sibylle Schönemannové.

Odkaz na Česko najdou diváci také ve snímku Kosmonaut z Čech z dílny amerického Netflixu. Snímek, uvedený v sekci Special, vychází ze stejnojmenné knihy Jaroslava Kalfaře, která vyšla nejprve anglicky jako Spaceman of Bohemia. Role kosmonauta Jakuba Procházky, jehož manželka Lenka požádá během jeho pobytu ve vesmíru o rozvod, se ujal americký herec Adam Sandler.

Nový film slovenské režisérky Miry Fornayové Otoč králíka! bude reprezentovat Českou republiku a Slovensko v rámci programu koprodukčního trhu Berlinale Co-Production Market, který je součástí Evropského filmového trhu. Drama z blízké budoucnosti, kdy jsou plnoprávnými občany uznáni pouze lidé, kteří mají děti, a kdy jsou zakázané antikoncepční prostředky a potraty, rovněž podpořil Státní fond kinematografie.

Do programu Berlinale Talents, což je platforma pro podporu rozvoje talentovaných filmařů z celého světa, letos pořadatelé vybrali scénografku Stellu Šonkovou, producentku Kamilu Dohnalovou a režiséra a střihače Jiřího Žáka.

Filmový festival v Berlíně, který byl založen v roce 1951 a s festivaly v Cannes a Benátkách patří k předním filmovým přehlídkám v Evropě, letos uvede přes dvě stovky filmů. I přes vyšší náklady a s tím související nezbytné úspory zůstala cena lístků na loňských 15 eurech (380 Kč). Vstupenky na promítání v hlavním sále Berlinale Palast pak přijdou na 18 eur (454 Kč).

Pro uměleckého šéfa festivalu Chatriana a výkonnou ředitelku Berlinale Mariëttu Rissenbeekovou je letošní 74. ročník poslední. Vyhlášenou filmovou přehlídku, kterou stávající duo provedlo složitou dobou pandemie nemoci covid-19, bude od dubna řídit Američanka Tricia Tuttleová. Ta má zkušenosti mimo jiné z Londýnského filmového festivalu BFI.