RECENZE: Sólo pro Melíškovou. Jak může pouhé Podezření rozvrátit životy

Stavbu mají podobnou nejen Metanol, Případ Roubal, Guru či nyní Podezření. Tvoří ji skutečný případ v pozadí, vyšetřování, mediální tanečky, soudní přelíčení. Rozdíl pak tvoří nejobyčejnější, avšak zásadní položky v čele se scénářem.

Štěpán Hulík, autor Hořícího keře či Pustiny, se umí vyhnout doslovnosti, charaktery postav buduje ze zdánlivě okrajových dialogů, což přejímá i režisér Michal Blaško. Nepotřebují tak například vysvětlovat, co asi cítí dcera zdravotní sestry obviněné z vraždy pacientů, když v dopisu z vězení dostane od matky pouze pokyny, oč se má postarat: o psa, hypotéku.

Do třetice stejnou schopnost prokazuje Klára Melíšková v hlavní roli, úsečná, strohá, drsně přímá, ať přivazuje nezvladatelnou pacientku k posteli, kritizuje dceru opouštějící studium, jedná se zedníky či v místním krámku suše upozorňuje na prošlé zboží. Připomíná přísnou guvernantku, která si zvykla, že je na všechno sama, i na modlitby; na usměvavé švitoření nemá povahu ani čas – ale znamená to, že by byla schopná zabíjet?

Věcná každodennost se zlomí během jedné noční služby, kdy potemnělá nemocnice s náladou zakletého zámku zažije nečekané úmrtí a Ivan Trojan v zajímavě neprůhledné roli lékaře sdělí své váhavé pochybnosti.

Od této chvíle se hraje jak napínavá detektivka, do níž coby klamavě nemotorný advokát vstupuje skvělý Miroslav Hanuš, tak rodinné drama, v němž si zhýčkaná dcera ve výstižném podání Denisy Barešové musí snad vůbec poprvé v životě připustit nějaké starosti, nedejbůh dokonce pracovat. Že kauza prověří i dívčiny milostné vztahy, je už spíše ozdůbkou s lehce vyčichlým morálním soubojem proletáře a mamánka.

Poněkud zbytečná je také odbočka k otci, jenž dceru léta přehlíží, či nesourodá ironie popových písní na konci epizod. Ke schématu se pak blíží společenská rovina příběhu zosobněná záludným ředitelem nemocnice, předvolební kampaní na radnici, senzacechtivými médii či „hlasem lidu“, jenž má o vině předem jasno.

Na druhé straně však maloměstská atmosféra podezíravých i odvrácených pohledů vykazuje neobyčejnou sílu právě tam, kde se projevuje nepřímo – „ta rajčata jste si nezvážili?“ – a kde Hanušova kouzelná varianta starosvětského poručíka Columba naráží na lidský strach.

Nejednoznačnost výtečně svědčí dramatu, zrádnější už je pro žánr krimi, od kterého se ve finále očekává jasná odpověď a v jehož logice se najdou drobné trhliny – třeba že by policie neprohledala skříňku podezřelé dříve než její kolegyně.

Podezření Režie Michal Blaško, scénář Štěpán Hulík, hrají Klára Melíšková, Denisa Barešová, Miroslav Hanuš, Ivan Trojan, Elizaveta Maximová, Jan Nedbal, Petr Lněnička, Milena Steinmasslová Hodnocení: 75 %

Nicméně sám portrét ženy, která neumí a nechce přistoupit na všeobecnou dohodu předstírané vlídnosti, stojí vysoko nad televizním standardem. Melíšková dokáže své (anti)hrdince vtisknout tvrdou sebekontrolu, vnější zanedbanost, odpor k vnucovanému „vylepšení dojmu“ při vystupování v soudní síni – a jediné slzy si dovolí, teprve když už je po všem; beze svědků.

Varovný vzkaz, že pouhé podezření může ničit celé lidské životy, nepřekvapí. Ale způsob, jak je vývoj pouta mezi matkou a dcerou napsaný, natočený a zahraný, činí z trilogie výjimečný zážitek.