Zlatého medvěda za nejlepší film Berlinale získalo drama Alcarrás

„Za herecké výkony od dětských rolí až po osmdesátníky, pro schopnost ukázat něhu, rodinný humor a boj, zradu našich vztahů a závislost na krajině kolem nás,“ uvedl americko-indický režisér M. Night Shyamalan o tom, proč se porota rozhodla ocenit snímek Alcarrás.

„Nemohu tomu uvěřit,“ reagovala Simónová. „Myslím, že bychom se sem (do Berlína) měli přestěhovat, protože pokaždé, když sem přijedeme, stane se něco úžasného,“ dodala.

Snímek vypraví o rodině Soléů, která každé léto tráví ve svém broskvoňovém sadu v Katalánsku. Rodině ale hrozí, že o sad přijde, neboť noví majitelé pozemků chtějí vybudovat solární elektrárnu.

Vedle hlavní ceny, kterou je zlatá soška, porota udělovala také Stříbrné medvědy za jednotlivé kategorie. Velkou cenu poroty získal korejský režisér Hong Sang-su s filmem Soseolgaui Yeonghwa, který byl na Berlinale uveden pod anglickým názvem The Novelist´s Film (Romanopiscův film). Hong Sang-su obdržel na Berlinale již v roce 2020 se snímkem Domangchin yeoja (Žena na útěku) cenu za nejlepší režii. Stříbrného medvěda za režii si letos odnesla francouzská režisérka Claire Denisová za drama Avec amour et acharnement (S láskou a odhodláním).

Stříbrné medvědy za výkony herců jsou od roku 2021 genderově spojené, porota tedy již nevybírá nejlepšího herce a nejlepší herečku, ale soškou oceňuje nejlepší herecký výkon. Letos ji získala německo-turecká herečka Meltem Kaptanová za roli v německo-francouzském dramatu Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush (Rabiye Kurnazová proti Georgi W. Bushovi) režiséra Andrease Dresena. Za vedlejší hereckou roli porota udělila cenu indonéské herečce Lauře Basukiové za výkon ve filmu Nana s anglickým názvem Before, Now & Then (Před, nyní & poté).

Drama Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush ocenila porota také za nejlepší scénář, který napsala Němka Laila Stielerová.

V úterý pořadatelé ocenili Zlatým medvědem za celoživotní dílo francouzskou herečku Isabellu Huppertovou, která ale do Berlína kvůli nákaze koronavirem nepřijela.

České filmy v Berlíně nechyběly

O Zlatého medvěda se ucházelo 18 filmů. Česká tvorba na festivalu sice nechyběla, v hlavní soutěžní sekci však Česko zastoupeno nebylo. V doprovodné soutěžní sekci Generation Kplus byl ale animovaný snímek Zuza v zahradách režisérky Lucie Sunkové. Ze 16 snímků nakonec porota vybrala film Vlekkeloos (Bez poskvrny) nizozemské režisérky Emmy Branderhorstové.

V kině Zoo Palast se v divácké premiéře představila komedie Kdyby radši hořelo, která je absolventským filmem českého režiséra Adama Kolomana Rybanského. Snímek festival již v úterý promítal zástupcům filmového průmyslu.

Filmová přehlídka se však konala navzdory pandemii covid-19. Hygienická pravidla umožňují jen poloviční kapacitu kin, povinný je respirátor a vyžadován je od návštěvníků také dodatečný test, pokud nemají k plnému očkování ještě posilující dávku. Neočkovaní lidé, kteří infekci neprodělali, na promítání nemohou. Zmocněnkyně německé vlády pro kulturu Claudia Rothová, výkonná šéfka festivalu Mariette Rissenbeeková a jeho umělecký šéf Carlo Chatrian i tak uspořádání Berlinale hodnotí jako správný krok.

Festival, který začal 10. února, předáním cen nekončí, ale pokračuje až do neděle v rámci dnů publika.