Po Bangeru točí Adikts. Režisér Sedlák chystá osvětový seriál pro mladé

Filmový tvůrce, který loni na karlovarském festivalu zaujal premiérou originálního celovečerního snímku Banger s Adamem Mišíkem v hlavní roli, se tak nyní vrací k seriálové tvorbě. Jeho prvním výrazným počinem totiž byl nezvykle natočený seriál Semestr z roku 2016.

„Seriál Adikts navazuje na projekt 13 minut od Víra Klusáka,“ popisuje sám Sedlák. „Už v něm Česká asociace pojišťoven a Policie ČR nechtěly dělat jen nějakou reklamu a pokusily se rozpracovat téma prevence hlouběji,“ přibližuje předchozí projekt, kde se diváci díky režii a scénáři Víta Klusáka seznámili s podrobnostmi dopravní nehody skrze autentické osudy pěti řidičů - viníků. Působivý dokument měl fungovat především jako prevence.

„Nyní máme nové téma, se kterým chce policie a ČAP otevřít celospolečenskou diskuzi. Oslovili mne na základě filmu Banger. Točíme tedy mladý seriál pro mladé publikum,“ upřesňuje Sedlák už přímo k šestidílné novince Adikts, kterou bude vysílat Česká televize. „Vypráví o zkratkách, které vedou do slepé uličky,“ odpovídá pak neurčitě na dotaz k tématu a vypomáhá si zmíněnou větou z úvodu. Bližší podrobnosti k právě realizovanému natáčení totiž zatím prozradit nemůže.

„Zabýváme se vážným tématem, ale odlehčeným pojetím. Námět hraného seriálu opisuje žánrový syžet a fabuli superhrdinského filmu, tedy momentálně nejpopulárnějšího žánru ve světě audiovize,“ naznačuje ještě režisér. V novince tedy hodlá pracovat s komiksovou stylizací a fikčním světem. „Nepůjde o reálný svět. Pracujeme s žánrovými prvky komiksového filmu,“ potvrzuje.

„Dnešní mladší divák je zvyklý sledovat seriály, rozhodně víc než chodit do kina,“ vysvětluje Sedlák, proč zvolili právě tento žánr. Vzhledem k názvu seriálu i faktu, že režiséra oslovili na základě snímku Banger, se ovšem dá vytušit, že se Adikts budou nějakým způsobem zabývat drogovou tématikou. „Je to projekt, který má osvětový a preventivní charakter,“ souhlasí Sedlák. „Zvažoval jsem, jestli se nebudu opakovat. Ale beru to tak, že téma dál rozvíjím a dostávám prostor doříci to, co jsem nebyl schopný v Bangeru.“

Zmíněný Banger Sedlákovi vynesl Cenu české filmové kritiky za režii a dále bral dva České lvy pro Marsella Bendiga (herec ve vedlejší roli) a Jakuba Jelínka s Šimonem Hájkem (střih). „Myslím, že jsme dosáhli toho, co jsme chtěli,“ komentuje Sedlák úspěch snímku, který zaujal syrovým vykreslením dnešní noční Prahy i svým formálním ztvárněním. Celý totiž vznikl na iPhone 12.

„Mám zprávy od známých, co pracují ve školách, že tamní děti hlášky z filmu používají. Blíž se ale asi k divákům dostat nemůžu, maximálně si ještě přečíst komentáře na ČSFD. To je vlastně jediný feedback, co filmový tvůrce dostane,“ přemýšlí Sedlák nad otázkou, zda se mu skutečně povedlo „natočit snímek Dealer pro tiktokovou generaci“, jak si vytyčil.

Nejde o věk, ale styl myšlení

Jeho Bangeru se povedlo zaujmout na karlovarském festivalu podobně, jako Sedlákově filmové prvotině Domestik z roku 2018. „Mám toho nyní rozpracováno více. Momentálně třeba řeším námět s Petrem Kolečkem a nebo s Radkou Třeštíkovou. Přemýšlím totiž, zda dále nezkusit něco úplně jiného,“ naznačuje Sedlák k případnému třetímu celovečernímu filmu. Sám prý ale zatím neví, jakým směrem se po Adikts vydá.

Díky seriálu Semestr a filmu Banger je čtyřiatřicetiletý Sedlák považován za českého režiséra, který umí točit pro mladou generaci. Jak dlouho se v takové pozici může tvůrce udržet? „Nevím, Samu Levinsovi, autoru Euforie, je přes čtyřicet. Nejslavnější teenagerskou výpověď Kids natočil Larry Clark, když mu bylo padesát tři. A byl to jeho debut. Takže myslím, že to není o tom, kolik člověku je, ale jakým způsobem přemýšlí,“ uzavírá Sedlák.