RECENZE: Mladistvý Banger. zprvu jiskří, jenže pak začne kázat

Herecky je Banger., jehož titul vychází ze slangového výrazu pro hudební hit, nenuceně uvolněný, přesto hlavní roli hraje někdo úplně jiný: totiž mobily. Jsou všudypřítomné. Skládají se na nich písně, vyřizují objednávky narkotik, hledají videa, fotografie, počty lajků a jakoby mimochodem zastupují i kameru.

Celý film se totiž natáčel na iPhone, což technickou kvalitou neruší a stylizací odpovídá generační náladě příběhu o posedlosti rapovou slávou, za níž hrdina míří riskantní zkratkou. Během pár hodin musí sehnat hodně peněz; jak jinak než prodejem drog.

Adam Mišík předvádí sebevědomou proměnu z roztomilého idolu školaček v mladíka na hraně zákona, kterého vedle touhy po hudební kariéře sžírá nenávist vůči všem úspěšným, bohatým, důležitým, nazdobeným celebritám.

Projevuje ji ve školáckých rýmovačkách, ačkoli paradoxně sám až chorobně podléhá snobskému diktátu módních značek. Herecky je Mišík suverénní, dokonce se drží i tam, kde jeho hrdinu scénář počíná obhajovat, očišťovat a postrkovat k výčitkám svědomí.

Nicméně zásadní zjevení zosobňuje Marsell Bendig coby Mišíkův společník, jiskřivě autentický a dojemně zábavný nejen v okamžicích, kdy se slovy kamaráda „zxanaxuje“. Popravdě jazyk jejich dialogů je mimo okruh diváků z dané komunity místy zralý na překlad.

Přitom však obsahuje také spoustu vtipných průpovídek včetně vysvětlení, že takzvaní pátečníci byli „Čapek a jeho gang za Masaryka“. Vůbec celá první půle filmu Banger. má klukovské kouzlo nezralosti, které dává pozapomenout na otřepané žánrové šablony, počínaje balkánskou drogovou mafií a konče hrdinovou přítelkyní na feťácké křižovatce.

Dokud je to v očích ústředního tandemu jenom adrenalinová hra, vykazuje hravost i forma vyprávění, v níž se potkají bizarní amatérské video s návodem na řezání drog, průvodce chemií ve stylu televizního AZ kvízu nebo ukázky z animované pohádky, v níž pejsek s kočičkou vařili dort.

Banger. Scénář a režie Adam Sedlák, hrají Adam Mišík, Marsell Bendig, Anna Fialová, Jan Révai, David Černý Hodnocení: 65 %

Ovšem zcizování se po chvíli obehraje, tím spíše, že slibovanou zběsilost ve výsledném tempu zpomaluje právě zálibné mazlení režiséra a scenáristy Adama Sedláka s vnějšími ozdůbkami. Také finále se odsouvá zbytečnými zpětnými výjevy a konečná moralita s výstražným varováním už působí jakoby z jiného, naučného filmu.

Škoda, že si ji Banger. neodpustil. I bez ní by divák věděl, co mu dovysvětlí pěkný závěrečný song Mišíkova hrdiny: strach, že lidé nebudou znát jeho jméno, může vyústit ve smutnou proslulost, o kterou by rozhodně nestál.