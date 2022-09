Drogy prodávají i lidi, do kterých byste to neřekli, říká Adam Mišík

Mišík ve filmu ztvárnil postavu Alexe. Mladého dealera, který chce prodávání drog nechat a prorazit v rapu. A tak, když kamarád Láďa přichází s možností natočit vlastní „banger“, tedy průlomový hit, s úspěšným rapperem Barracudou, je pro to Alex schopný udělat téměř cokoliv. Navíc, když mu to může navrátit i náklonnost milované přítelkyně.

Banger je proto film nejen o drogách, ale také různých životních prioritách: lásce, profesním úspěchu a zábavě. Na otázku, co je pro něj osobně hlavní prioritou, Adam Mišík odpovídá: „Láska je nejdůležitější. Když není láska, tak mohou být ty ostatní věci, ale člověk pak stejně zjistí, že je vevnitř prázdný. Možná to zní sluníčkově, ale já to tak potřebuju. Samozřejmě jsou ale lidi, co to mají jinak.“

Souhlasí s ním i jeho herecký kolega Marsell Bendig, který ztvárnil postavu Ládi. Kluka, který s různými látkami rád experimentuje. Sám Bendig říká, že drogy nikdy nezkusil, ve svém okolí se s nimi však setkával. „Já jsem v tom tak trochu vyrůstal. Viděl jsem, jak se lidé kvůli drogám dokázali proměnit a jak si zničili život. Mám k tomu velký respekt,“ prozrazuje.

Inspiraci pro ztvárnění některých „stavů“ tak mohl hledat i ve vlastní paměti. „Když jsem chodil jako malý kluk po ulici, tak jsem potkával kluky, co byli sjetí a ty grimasy jsem si prostě zapamatoval a teď toho využil,“ říká.

Smířeni se svým koncem

Vlastní zkušenosti má i Adam Mišík. S několika mladými, kteří se kvůli obchodu s drogami dokonce dostali za mříže, sám znal. „Motivací pro ně byly peníze. Byli to lidi, kteří hledali jednoduché a rychlé řešení. A do jisté míry byli smíření s tím, že skončí, jak skončili. Když se člověk vydá touto cestou, tak musí počítat s tím, že skončí špatně,“ uvádí.

„Je to tak. Já když jsem ten film viděl na plátně, tak jsem se znovu přesvědčil o tom, že bych ty drogy fakt nikdy nechtěl zkusit,“ dodává Bendig.

Adam Mišík pak dodává, že už dávno neplatí klasická představa, že dealer musí mít na sobě „zlaté řetězy a být potetovaný od shora až dolů“. „Drogy prodávají i lidi, do kterých by to člověk nikdy neřekl. Netýká se to jen sociální skupiny,“ přibližuje.

Z lidé podle Mišíka drogy dělají sobce: „Obzvlášť u kluků jako je Alex způsobují drogy jednu věc. Člověk je pak sobec a život je pro něj jen o něm samotném.“